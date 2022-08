Santiago de Compostela hace balance de la PEJ: "Son jóvenes que rezan, piensan, aman y se divierten sanamente"

El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ha comparecido ante los medios de comunicación al final de la Santa Misa que se ha celebrado este domingo en el Monte del Gozo en Santiago de Compostela con motivo de la Peregrinación Europea de Jóvenes.

Una rueda de prensa, sobre todo, para gradecer. “Agradecer y reconocer el esfuerzo de todos los que han trabajado en esta organización y de todos los jóvenes que han venido a esta peregrinación, a las autoridades que han estado con una gran disponibilidad acompañando esta realidad de estos días”, ha destacado el arzobispo.

Mención especial han sido las palabras de Barrio hacia el Papa Francisco, al que no solo le ha agradecido el envío de “un legado pontificio”, si no que hoy en el Ángelus “ha hecho referencia a la PEJ”.





Los jóvenes está "muy al loro"

La impresión final de estos días de encuentro “ha sido impactante al descubrir jóvenes que rezan, que piensan, que aman y se divierten”.

Es importante subrayar este aspecto, ha matizado, “porque han estado muy presentes en las catequesis para hacer la vivencia en la oración y esto me ha satisfecho muchísimo y se lo ha agradecido”.









“Pese a que a veces decimos que ellos no se preocupan o están ausentes de nuestra sociedad, pero mi experiencia me dice que son jóvenes de tratan de discernir la situación concretan en la que nos encontramos. Son jóvenes preocupados por la situación de la inmigración, preocupados por las personas que están descartadas en nuestra sociedad, preocupados por la dificultad de tantas personas en nuestra sociedad. Y ellos mismos tratan de dar respuestas a estas situaciones, así creo que es como se transforma esta sociedad”, ha expresado defendiendo a los jóvenes.

Mons Julian Barrio agradece a las diocesis gallegas por su ayuda en la preparación de la #PEJ22 y se despide con emoción y agradecimiento de los años santos. pic.twitter.com/IPn4VlChvY — Pastoral Juventud Es PEJ22 (@PJuventud_es) August 7, 2022

Gran esperanza

Por otro lado, ha subrayado convencido “cuando uno ama la realidad es capaz de transformarla y eso me da una gran esperanza. No sé lo que podrán hacer, pero he visto la preocupación en ellos y el deseo de una sociedad mejor. Son jóvenes que realmente me han emocionado a la hora de hacer un discernimiento de la realidad concreta, sin pesimismo ni utopías. Son jóvenes muy pegados a la realidad. Como dicen ellos, son jóvenes que «están al loro» de lo que sucede en la realidad”.

Y esto tiene que ser una esperanza para todos, tenemos que cambiar el cliché de que a nuestros jóvenes no les preocupa la sociedad. Con ellos contamos con una s posibilidades que nos abren un futuro de esperanza.

Por último, ha querido “defender” a los jóvenes y ha podido constatar “que nuestros jóvenes se divierten sanamente y esa actitud de serenidad y paz en la diversión ayuda en la convivencia”, ha concluido reiterando que lo han hecho de una forma y de una manera “que realmente armoniza, no desarmoniza”.



Sigue la fiesta en Obradoiro. Santiago no para nunca. pic.twitter.com/s2mgD93iHg — Pastoral Juventud Es PEJ22 (@PJuventud_es) August 7, 2022