“Queremos que el mundo rural siga y que la España vaciada se convierta en la España de las oportunidades”

La despoblación del mundo rural es un hecho. Miles de pueblos en España han sufrido una pérdida importante de su población en los últimos años. Pero no es un fenómeno irreversible, como muchos creen. El mundo rural ofrece grandes oportunidades para la vida, la economía o el medioambiente. También se convierte en todo un reto para la Iglesia. La Mesa del Mundo Rural, que impulsa el departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, lleva en marcha algo más de un año y trata de acercarnos también como Iglesia a todas las oportunidades que ofrece esa España despoblada. "Queremos que el mundo rural siga y que la España vaciada se convierta en la de las oportunidades", explicaXabier Gómez, director del departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal. "El modelo de las ciudades no debe de ser el único. Los pueblos tienen gran capacidad de acogida".

El 'Proyecto Arraigo'es una de las asociaciones que forman parte de la Mesa por el Mundo Rural. Su trabajo es conectar a familias en situación vulnerable, que desean vivir en los pueblos, con localidades que sufren la despoblación. Gracias a 'Proyecto Arraigo', Eduardo y Belén, junto con su hija adolescente, llegaron a Paredes de Nava, una población palentina de menos de 2.000 habitantes, hace año y medio. Viven en la casa parroquial y se han adaptado estupendamente. "La vida en un pueblo es muy tranquila, la gente nos ha acogido muy bien", asegura Belén. "Mi hija la que mejor se ha adaptado, le costó una semana y ya no le veo el pelo", explica Belén, entre risas. "El futuro lo veo muy bien, hay poco de lo que me pueda quejar, por no decir nada."

'Pueblos con Futuro' es otra de las asociaciones de la Mesa por el Mundo Rural que ha conseguido que 25 familias migrantes vivan en pueblos españoles. Mario Gónzález, su vicepresidente, cree que el problema de la despoblación es cultural. "Nos han educado paa abandonar los pueblos, tenemos una cultura urbana", asegura y cree que en los pueblos "hay necesidad de mano de obra". Más crítica se muestra María Gómez, del'Movimiento Jóvenes Rurales Cristianos', que asegura que el teletrabajo es prácticamente imposible en los pueblos pequeños porque no hay buena conexión a la red. "Nos tienen un poco abandonadosa nivel de la tecnología y otras cosas como vivienda".