Primeras palabras de José Cobo, arzobispo electo de Madrid: "Ser obispo es un servicio donde pones tu vida"

“Con vértigo y sobrecogido”. Así ha confesado José Cobo, arzobispo electo de Madrid, el nuevo ministerio al que ha sido llamado este 12 de junio. Visiblemente emocionado, en su primera comparecencia ha pedido “que nos apoyemos en la grandeza de la fe que hemos recibido”. “Soy pequeño y no solo de estatura, mis pobrezas son las mismas que han pasado tantos, pero confío de verdad que no estoy solo”. Por eso, ha dicho sentirse “agradecido” por los pastores que le han precedido en el ministerio y mira al futuro “con confianza, apoyado en vosotros [los sacerdotes, diáconos, la vida religiosa y el laicado] y en el colegio apostólico”. Además, ha expresado su preocupación por los problemas que hoy viven los cristianos y todos los vecinos de la diócesis y lo hace con la convicción de que “la Iglesia de Madrid está llamada a confrontarse con el mensaje evangélico”, tratando de hacer frente a todos estos retos: “Los más pobres y vulnerables nos apremian desde el mismo Jesucristo. La mirada de los más pobres es la que siempre me ha despertado"

«Ser obispo no es una dignidad sino un servicio. Agradezco lo q me han enseñado los obispos mayores». pic.twitter.com/11VMRGrGwG — Archidiócesis de Madrid (@archimadrid) June 12, 2023

"He sido muy feliz siendo cura de Madrid"

“He sido muy feliz siendo cura en Madrid, y agradezco todas y cada una de las muestras de cariño que me han llegado. Cuento también con los laicos y laicas, con amigos y amigas que sé que me van a apoyar compartiendo este camino juntos”. Una tarea “preciosa” ha expresado, “pero del que soy consciente que me subo en marcha. Un tren que empezó en el Concilio y que ha ido revitalizando todo lo que estos años hemos trabajado en esta diócesis, que nos pone en un Madrid que es encrucijada pero que es misión”.

“Me siento como los novios antes de la boda, por la inmensidad de lo que significa el matrimonio. Pero cuando uno está enamorado esto se hace más fácil. Yo estoy enamorado del Señor, de la misión y de esta diócesis, de mi diócesis, de la que siempre ha sido mi casa. Ahora solo nos queda construir, y a mi solo me queda acompañar para que Madrid llegue a dónde Dios quiera”.

«He sido muy feliz siendo cura en Madrid. Sé que cuento con el apoyo de todas las comunidades de la diócesis», dice José Cobo, arzobispo electo de Madrid. pic.twitter.com/43tqB1wMlI — Archidiócesis de Madrid (@archimadrid) June 12, 2023

Una hoja de ruta: "Escuchar"

El arzobispo electo ha respondido a las preguntas de los periodistas que han acudido a la madrileña calle de La Pasa que su "hoja de ruta" no es otra que "reubicar la Iglesia dentro de nuestro mundo". Preguntado por su "juventud", ha respondido que "es una alegría que llamen joven a un obispo de 57 años, y que quizá por ello, el reto "más apremiante" sea "aportar una visión de un nuevo camino que aparece en nuestra sociedad que cambia vertigionsamente. No se trata de innovar sino de encarnar el mensaje del Evangelio en la realidad que tenemos". "Quiero reunirme con todos para escuchar, para ir creando pistas a la hora de abordar el próximo curso. No hay nada más importante que escuchar a los equipos en las próximas semanas". De hecho, Cobo ha asegurado que las tres nuevas palabras que marcarán esta "nueva etapa" serán "participación, comunicación y misión".

"Dios no llama a los capaces sino que capacita a los que elige", ha asegurado el prelado, que ha querido insistir en dar las gracias al cardenal Osoro, que "ha sido maestro para mi y me ha enseñado a mirar con ojos de Pastor, no olvidemos la misericordia y el amor por encima de todo, aunque eso nos complique la vida".