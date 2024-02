“El Papa nos invita a abrazar las heridas del otro. Hagámoslo”. Conoce las XXI Jornadas de la CONFER

Se han celebrado en el Colegio Mayor Berrospe de Madrid, las XXI Jornadas del área de Justicia y Solidaridad y Misión y Cooperación de la CONFER bajo el título: Crisis de desarrollo lento. Encrucijada hacia nuevos paradigmas.

El encuentro comenzó el viernes 16 por la tarde con el discurso de apertura del secretario general de la CONFER, JesúsMiguelZamora,FSC.«Hemos organizado estas jornadas con el deseo de construir caminos de futuro, nuevos paradigmas. Queremos que, honestamente, volvamos la vista hacia nosotros, nuestros espacios de compromiso, nuestras pequeñas aldeas de desarrollo diario donde se entremezclan el poder y el deseo, la fuerza y la desgana, el valor y la aridez del cansancio para decirnos unos a otros que no estamos solos, que esta lucha, aunque sea desigual no es en vano y que el esfuerzo, ya desde ahora, no al final, va mereciendo la pena».

La primera ponencia de la jornada corrió a cargo de SebastiánMora, doctor en Sociología y profesor en la Universidad Pontificia Comillas. Ante el centenar de asistentes, Sebastián ha dado las claves para saber abordar estas crisis de desarrollo lento desde una perspectiva ciudadana y eclesial, con una serie de escenarios básicos e itinerarios para el compromiso.

"Las migraciones medioambientales son un fenómeno complejo"

Tras él, Cecilia Estrada, doctora en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y profesora en la Universidad Pontificia de Comillas, ha hablado de las migraciones medioambientales y la resiliencia de las personas y las comunidades afectadas. «Las migraciones medioambientales son un fenómeno complejo donde factores medioambientales se entrelazan con lo económico, político y social, impulsando movimientos migratorios».

El sábado 17 por la mañana fue el turno del director de la Revista Vida Nueva, JoséBeltrán, que abordó las resistencias y oportunidades en la Iglesia para una transformación más evangélica.

“Hemos ido echando a gente, o reservando el derecho de admisión en la Iglesia. Estamos en un escenario lleno de resistencias que generamos, en muchas ocasiones, nosotros mismos. El papa nos invita a abrazar las heridas del otro. Hagámoslo”.

Después del descanso, IanireAnguloOrdorika,ESSE, doctora en Sagrada Escritura y profesora en la Universidad de Loyola trató temas como la importancia del silencio en la espiritualidad, la palabra como creadora de realidad o el papel de la narrativa en la cultura entre otras cuestiones.

También abordó la cultura del abuso: «Cuando llamamos a todo abusos nada lo es…» Y eso no favorece ni a las víctimas ni a nadie. Podemos acabar con la cultura del silencio si caminamos en la verdad, que es Dios mismo. Uno de los problemas que tenemos es que no escuchamos a las víctimas… no digo oír, ni juzgar… sino escuchar, acoger, sostener. Solo así sabremos cómo abordar las necesidades de cada persona».

La tarde fue capitaneada por una mesa de experiencias de la mano de Maria Luisa Berzosa, FI, consultora de la Secretaría General del Sínodo y JesúsBastante, redactor jefe de Religión Digital. La jesuitina trasladó a los presentes las luces y sombras del camino sinodal, la falta de jóvenes o la ausencia de la vida contemplativa. Culminó su intervención dando importancia a cómo volver a Jesús y el Evangelio, reavivar la vocación laical o la misión de la mujer en la Iglesia. «Debemos también hacernos cargo de nuestras sombras. No hay sinodalidad sin reconciliación discernida».

También se trataron las ventajas de la Inteligencia Artificial

Jesús Bastante, por su parte, abordó el tema de las masculinidades y liderazgos a debate, poniendo énfasis en cómo han ido evolucionando los roles de género en la sociedad y, especialmente, en la Iglesia. El periodista abogó por un “cambio de modelo de liderazgo acabando con el patriarcado en la Iglesia, y en la sociedad, para una mayor presencia de todos donde podamos construir una Iglesia en primera persona del plural”. La tarde finalizó con el cantautor Luis Guitarra.

En el último día de las jornadas, Jesús Rojano Martínez, doctor en Teología Pastoral y profesor en el Instituto Superior de Pastoral, habló sobre las ventajas e inconvenientes de la Inteligencia Artificial y las identidades digitales.

Rojano explicó cómo la IA podría ser un espacio de evangelización y las posibilidades de la misma para compartir conocimiento e información. Por otro lado, también abordó la problemática de las fake news, la posverdad, la brecha digital o el riesgo de ser adicto a la red.Después, CarmenElisaBandeo,SSpS, coordinadora de la red internacional de Migrantes y Refugiados de la UISG, habló sobre la peregrinación hacia la transformación.Las XXI Jornadas fueron clausuradas por la vicepresidenta de la CONFER, LourdesPerramon,OSR.

«Conocer un poco más estas diferentes crisis, parece que nos retornan a la importancia del concepto de proceso; una conciencia de proceso que queda en demasiadas ocasiones diluida. Tanto para apostar por construir a largo plazo, saber esperar o confiar de nuevo que lo sembrado hoy dará frutos mañana; como para reconocer que los procesos que no se inician a tiempo, difícilmente podrán darnos un resultado cuando sea evidente la urgencia»