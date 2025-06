Las organizaciones católicas españolas piden "condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas"

Con motivo de la próxima “IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU", que se va a celebrar en Sevilla, del 30 junio al 3 de julio, las organizaciones católicas españolas clamarán unidas por la necesidad de “condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas” así como de la “deuda ecológica”, tal y como se pide en la bula del Jubileo 2025 “Spes non confundit” y en el Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz 2025.

Es una cita clave para la movilización de políticas y recursos para el desarrollo que no tenía lugar desde hace 10 años cuando se celebró la última en Etiopía

Caritas recuerda que 3.300 millones de personas de los más de 8.000 millones que habitamos este mundo, se ven privadas de servicios vitales, agravando la pobreza y la desigualdad. Mientras que el 80% de la nueva deuda mundial, en 2023, procedía de los países ricos, las naciones en desarrollo se enfrentan a los costes más elevados, con tipos de interés hasta 12 veces superiores. El aumento de la inflación, los préstamos injustos y las crisis económicas, han dejado a las naciones más pobres incapaces de invertir en su gente y en su futuro.

EVENTOS ESPECIALES DE LA CONFERENCIA

La Conferencia Episcopal Española, a través de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la Promoción Humana, ha organizado una agenda de eventos especiales, que se celebrarán desde el 25 de junio hasta el 3 de julio, con el objetivo de remarcar la necesidad de trabajar por la justicia y reformas financieras transformadoras que permitan ayudar a las poblaciones empobrecidas y agobiadas por una crisis de deuda insostenible.

Se van a realizar mesas redondas donde se va a hablar sobre la necesidad de Justicia y dignidad; y sobre la economía de servicio a las personas y el planeta. "Justicia y dignidad, jubileo de la esperanza y financiación para el desarrollo", en la que participarán varios expertos en economía internacional y el Obispo Auxiliar de Sevilla, Mons. Ramón Valdivia Giménez. "¿Qué financiación para qué desarrollo?", con expertos en economía internacional. "Son personas, no números: economía al servicio de las personas y el planeta", donde se va a contar con la presencia y eventual participación de Emilce Cuda, Secretaria Ejecutiva de la Pontificia Comisión para América Latina en el Vaticano.

Además, se celebrará una Vigilia Especial presidida por el Arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses. Y las organizaciones católicas irán a la Gran Marcha de la sociedad civil.

El Premio Nobel de Economía en 2001 Joseph Stiglitz ha confirmado su asistencia al evento, y va a participar en un Side Event externos el martes 1 de julio, "Jubilee, Debt and Deelopment, organizado por Initiative For Policy Dialogue (IPD) at Columbia University, Suramericana Vision, Caritas Internationalis y CAFOD

La paz no puede existir sin justicia social

Por último y como petición especial, no sólo a las parroquias sevillanas, si no que a todas las parroquias de España se las invita, a leer al finalizar las Eucaristías estos días previos a la Conferencia Internacional la Declaración de Sevilla, fruto de la jornada celebrada el 11 de marzo: "¿Deuda o Desarrollo?, que está disponible en 4 idiomas: español, italiano, inglés y francés.

Donde se habla sobre la cancelación o reestructuración de la deuda para liberar a los países más vulnerables del sobreendeudamiento. La intención de canjear esa deuda por inversiones en salud, educación. Mayor transparencia en el endeudamiento internacional, garantizando condiciones de vida digna de sus ciudadanos. La creación y dotación de sistemas justos que reconozcan la deuda ecológica de los países desarrollados con los países más vulnerables. Una economía centrada en la persona humana, inspirada en la justicia y la solidaridad.

el camino no finaliza en sevilla

Toda una agenda internacional donde los gobiernos, las instituciones, la academia, la sociedad civil se reúnen para tratar distintos temas económicos, políticos, financieros, medioambientales. Es clave la conferencia de Sevilla, pero en este Jubileo 2025 la Iglesia dejará oír su voz clamando por el respeto de la dignidad de las personas y el cuidado del planeta en otras citas internacionales de gran interés como la Cumbre de Desarrollo Social de Catar, el G20 de Sudáfrica y la COP30 que se desarrollará en plena Amazonía, en Belem, Brasil.