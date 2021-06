Mons. Iceta reivindica la Catedral de Burgos: "Nos recuerda su papel en la vertebración de Europa"

El Arzobispo de Burgos, Mons. Mario Iceta, ha pasado por los micrófonos de ‘Herrera en COPE’, donde el comunicador mejor valorado de la radio española ha realizado el programa desde la catedral burgalesa, con motivo del VIII Centenario desde su construcción.

Un espacio, la catedral de Burgos, que Mons. Iceta conoce desde su infancia, aunque no comenzó a valorarla desde pequeño: “Cuando uno tiene corta edad no capta la riqueza del edificio. En posteriores visitas, uno toma conciencia de la historia que alberga y lo que significa”.

La primera piedra de la Catedral de Burgos es obra del obispo de aquellos años, D. Mauricio. Era consciente de que nunca vería terminar la construcción, que a lo largo de estos ocho siglos se ha ido completando. Pero siempre le definió, como a tantos hombres de la época en España y Europa, su amplitud de miradas. Algo que en la actualidad Mons. Iceta echa de menos.

“Hoy vemos mentalidades a corto plazo y, en aquella época, se miraba más a largo plazo y así se hacen cosas inmensas de 800 años de historia. Hoy viajar a las capitales centroeuropeas son dos horas de avión y antes eran días de camino. Tenían una mentalidad tan grande que uno queda empequeñecido comparado con ellos. La Catedral nos recuerda el papel de Burgos en la vertebración de Europa, cómo se ponen los cimientos de la cultura europea y española. Europa, que está un poco desorientada, tiene que hacer memoria de donde viene y recordar figuras de esta categoría que tuvieron visiones más profundas que las que hoy se estilan”.

Mons. Iceta ha remarcado que la Catedral de Burgos irradia toda la Humanidad: “Lo propio del Cristianismo es buscar una unidad verdadera. Las catedrales son lugares de concordia, un crisol de diversas culturas, un encuentro de la fe con el arte, con la ciencia, la arquitectura y hasta con la medicina. Es un lugar donde podemos encontrar a personas con diversas sensibilidades”, subraya.

El Arzobispo de Burgos ha querido reivindicar también la implicación de toda la ciudad con este VIII Centenario de la Catedral: “Ninguno ha quedado al margen. El Rey Felipe VI vendrá a inaugurar las Edades del Hombre el 29 de junio”.

D. Mario Iceta llegó a Burgos como titular de la Archidiócesis hace apenas unos meses, el pasado diciembre, tras una década al frente de la Iglesia de Bilbao. Guarda además un gran recuerdo de Córdoba, donde fue ordenado sacerdote y permaneció durante casi tres lustros. Por ello, la Mezquita-Catedral también la conoce bien, siendo canónigo arcediano: “Tanto la Mezquita-Catedral de Córdoba como la de Burgos tienen la peculiaridad de ser testigos de la profunda historia de España”.

Pero antes de ser ordenado sacerdote, a Mons. Mario Iceta completó los estudios de Medicina. En quinto de carrera es cuando sintió la llamada gracias a uno de sus compañeros de piso en la capital cordobesa. Fue en aquellos años cuando conoció a un ilustre sevillano, José Antonio Infantes Florido (obispo de Canarias y de Córdoba): “Yo quería dejar la medicina para ser sacerdote, pero él me dijo que no, que primero terminara la carrera y la ejerciera un tiempo, antes de ser sacerdote. Y así fue. Luego me dijo que me dedicara a la bioética”, explica Mons. Iceta a Carlos Herrera.

El locutor, que es también gran conocedor del campo de la medicina, pedía al Arzobispo de Burgos que explicara qué es eso de la bioética, y el religioso no ha dudado en hacerlo con claridad: “Es la ética que examina las acciones que tienen que ver con el mundo sanitario y biológico”.

Mons. Mario Iceta, sobre la eutanasia: “De 200 naciones, solo 6 aprueban este tipo de leyes”

Carlos Herrera ha cuestionado al titular de la Archidiócesis de Burgos por la ley de eutanasia, que entrará en vigor de manera inminente. Mons. Iceta ha recordado que a finales de 2019 fue el encargado de presentar el documento de la Conferencia Episcopal Española al respecto, ‘Sembradores de esperanza: Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida’

“Pienso que lo que piden las personas cuando llega al final de su vida es ser acompañadas y aliviadas en sus dolores. La respuesta a las personas que sufren tiene que ser la de eliminar el sufrimiento, y no al que sufre. No hay demanda social, la gente quiere vivir y no sufrir. Hoy en día el alivio del dolor y del sufrimiento ha dado pasos gigantescos. Llama la atención aprobar una ley de eutanasia sin antes tener una de ley cuidados paliativos”.

Además, el Arzobispo se ha preguntado qué ocurrirá con aquellas instituciones contrarias a la eutanasia: “Está la objeción de conciencia y se tienen que apuntar a una lista, cuando es al revés, quienes quieran practicar la eutanasia que se apunten. La medicina tiene como fin curar, y no eliminar la vida del enfermo. De 200 naciones que conforman el mundo solo seis estados tienen la eutanasia. 194 rechazan las leyes eutanásicas. Esto nos debe hacer pensar”, reflexiona.