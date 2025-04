Más de la mitad de niños y adolescentes de España no son felices: ¿Cuáles son las causas?

Más de la mitad de los jóvenes están insatisfechos con su propia vida. El bajo estado de ánimo afecta a uno de cada dos adolescentes y uno de cada cinco tienen además problemas de ansiedad.

Las preocupaciones excesivas, las dificultades para relajarse, el malestar, la desconexión con los demás y con uno mismo o el cansancio son el día a día para muchos adolescentes en España. El 56%, según refleja el estudio de la Fundación Atalaya, sienten insatisfacción con su propia vida, lo que afecta a su salud mental.

Para afrontar esta insatisfacción los expertos piden un correcta educación socioemocional basada en valores, como asentar la vida en la empatía, el respeto a los demás o la trascendencia, que nos hace más felices que buscar objetivos cortoplacistas, materialistas o no impliquen la relación con los demás.

“Es difícil tener empatía si no miras al otro a la cara”

La psiquiatra infantil y adolescente, Beatriz Martínez, considera que estas preocupante cifras obedecen a las consecuencias de vivir en una época “donde todo va muy rápido, donde tenemos mucho acceso a información que puede ser positivo, pero es cierto que la rapidez nos desconecta de objetivos a largo plazo”, ha asegurado en 'Ecclesia al día'.

A juicio de la psiquiatra, existen corrientes donde “no se premia el esfuerzo o proyección más largoplacista, y a los adolescentes y jóvenes les cuesta adherirse a este tipo de conductas o de finalidades más a largo plazo”.

En este sentido, Beatriz Martínez opina que es necesario ofrecer alternativas a la “conexión online”, potenciando “las relaciones sociales en el mundo real” para adquirir una cierta capacidad de trascendencia y valores como la empatía: “Es difícil tener empatía si no miras al otro a la cara”, ha subrayado.

Para la psiquiatra infantil y adolescente, no es necesario que para protegerse de la desesperanza aspirar a metas concretas, ya que basta con “tener aspiraciones, tener ganas y objetivos desde la curiosidad y hacer algo más que no solo sea el aquí y el ahora”, ha sostenido.

"no puede ser que si algo no sale como tenías pensado lo abandonas y lo dejas"

También ha cuestionado la falsa de creencia de proteger a los adolescentes sobre la base de que pueden conseguir aquello que quieran o se propongan: “A ninguno de nosotros nos gusta que las cosas nos salgan mal, pero hay que entrenar cómo afrontar esa mala tolerancia a la frustración, no puede ser que si algo no sale como tenías pensado lo abandonas y lo dejas, e incluso tener síntomas depresivos o agresividad por no obtener lo que yo quiero”, ha aseverado la experta.

De ahí que Martínez haya abogado por educar a los jóvenes bajo la premisa de que “las cosas no siempre salen a la primera o hay cosas que no se pueden conseguir, y buscar otras alternativas”.

Además, opina que los padres no deben ejercer de manera constante como animadores de sus hijos: “Hay que dejar que se aburran, generar espacios donde toleren ese tedio porque es donde ocurren las mejores ideas, donde aflora la creatividad”, ha puntualizado.