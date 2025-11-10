Cada Pontífice ha tenido una impronta pastoreando al Pueblo de Dios. Hoy celebramos a uno de ellos: San León Magno. Nacido en Toscana el año 390 forma parte de una familia bien posicionada. Los datos históricos le sitúan como Diácono en Roma. El Papa Sixto III le manda a Las Galias a resolver diversos enfrentamientos.

En medio de su misión conoce la noticia de la muerte del Pontífice y que le han elegido a él como su Sucesor. Una vez en la Silla de Pedro insistió mucho en la figura del Papa como Vicario de Cristo y Sucesor de Pedro. Precisamente la misión que Dios le encomendó, la desempeñó con gran celo pastoral y apostólico en bien de las almas.

Siempre se le muestra como ese hombre que hizo frente a las herejías que hacían daño a la Iglesia. Una de ellas fue el maniqueísmo en la que el clérigo persa Mani defendía dos dioses: uno bueno y otro malo.

Al mismo tiempo se consideraba el último profeta sucesor de Buda, Zoroastro y Cristo. También hizo frente a la herejía pelagiana que promulgaba la imposibilidad de que el hombre pudiese colaborar con sus obras en bien de la Salvación.

Mas tarde tuvo parte en el Concilio de Calcedonia defendiendo que Cristo es Dios y Hombre Verdadero. Pero los problemas no quedaron ahí. Porque durante este tiempo los bárbaros habían aniquilado palmo a palmo el Imperio.

Y cuando Atila guía a sus huestes -los hunos- a Roma, la gente tiembla. Por su parte, el Romano Pontífice coge un barco y le sale al encuentro impidiéndole con su autoridad que destruyese la Ciudad Eterna. San León Magno muere el año 461.

De él se conservan varios legados, entre los que se encuentran sermones y cartas varias. Buena parte de sus escritos reflexionan en torno al Misterio de la Encarnación y la Natividad del Señor. Todos estos gestos le valieron el sobrenombre de “Magno”.