Regalos con corazón: el mercadillo solidario de Manos Unidas que no te puedes perder en A Coruña

La Navidad en A Coruña tiene una cita ineludible con la solidaridad en el tradicional mercadillo de Manos Unidas, que se celebra hasta este domingo en los locales parroquiales de la iglesia de San Nicolás. El evento busca no solo recaudar fondos para proyectos de desarrollo, sino también dar a conocer la labor de la ONG, como explica Paco Cotelo, delegado de Manos Unidas en A Coruña.

De Caprile a la cerámica de Buño

Entre los objetos que se pueden adquirir se encuentran los tradicionales pañuelos de cuello diseñados desinteresadamente por Lorenzo Caprile. Como novedad este año, también están disponibles unos mandiles de cocina de Pepe Rodríguez, el conocido jurado de MasterChef, que es la imagen de la ONG en 2025.

El mercadillo ofrece además piezas únicas de cerámica de Buño, algunas de un alfarero fallecido este verano, lo que las convierte en joyas de coleccionista. La oferta se completa con antigüedades, cuadros cedidos por pintores, productos oficiales de Manos Unidas y las apreciadas pastas y panettones de las clarisas de las Bárbaras.

Un apartado especial lo ocupan las cruces de madera de olivo de Jerusalén, cuya venta se destina a ayudar a los cristianos de Tierra Santa. Cotelo destaca el esfuerzo del equipo, que dedica su tiempo libre a esta causa: "le ponemos mucho corazón y dedicación".

Un proyecto para mujeres en la India

Los fondos recaudados este año se destinarán a un proyecto en el estado de Maharastra, en la India, centrado en 15 aldeas. Tal y como explica el delegado, "es un proyecto destinado a las mujeres que han sufrido violencia de género o que han escapado de la violencia de sus poblados tribales".

La iniciativa busca empoderar a estas mujeres a través de la creación de pequeñas cooperativas de autoconsumo familiar en áreas como la ganadería y la agricultura. Además, el programa incluye la mejora de la sanidad y el acceso al agua potable, junto con formación para que conozcan y defiendan sus derechos como mujeres y personas.

Ubicación y horarios

El mercadillo de Manos Unidas está abierto en los locales de la iglesia de San Nicolás. El horario, el sábado y el domingo abrirá de 11:00 a 14:00 por la mañana y de 17:00 a 20:30 por la tarde.