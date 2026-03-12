En este día nos encontramos con alguien muy metido en el amor a Dios y al prójimo. Porque hoy celebramos a San Luis Orione. Nace en Pontecurone (Italia) en el año 1872. De familia muy pobre y sencilla todo lo esperaban de la Providencia poniendo ellos también lo mejor de su vida en el trabajo doméstico.

De su madre aprendió a agradecer a Dios todo lo bueno que recibía cada día y a ayudar a los más pobres. Después de probar en los franciscanos y los salesianos, ingresa en el Seminario Diocesano de su Diócesis.

En este periodo aplica también para su formación cuanto había aprendido de Don Bosco. La gran lección era que a los niños y adolescentes había que educarles con un trato de dulzura porque así aprendían mejor las lecciones y ese era el mejor testimonio que podía dar un creyente. Precisamente, cuando comprueba la situación de los jóvenes, funda un oratorio para ayudarles en la formación espiritual y humana, al tiempo que abre un colegio para que aprendiesen a leer y escribir. Ordenado sacerdote, tuvo varias fundaciones como son la Obra de este sacerdote y “Las pequeñas Hermanas Misioneras de la caridad”.

Ellas trabajaban en albergues, hospitales, orfanatos y barriadas marginales con la idea de asistir a los niños con más problemas y de situaciones conflictivas. San Luis Orione muere en San Remo en el año 1940.