Luis Argüello, contudente: "La guerra desprecia la vida, amenaza la economía y quiebra el orden internacional"

En un escenario mundial marcado por la escalada de violencia, la Iglesia ha convocado para este viernes y sábado, 13 y 14 de marzo, '24 horas para el Señor', para intensificar la oración “por el desarme y la paz”.

Una iniciativa cuaresmal de oración y reconciliación que instituyó el Papa Francisco, pero que en este 206 adquiere aún mayor significado por los conflictos bélicos en Oriente Medio, a lo que se suman otros conflictos como el de Ucrania o la tensión en Tierra Santa.

Conflictos que se están dejando ya ver en la economía doméstica, con la subida del precio del gas o del petróleo, y que hace aún más difícil a millones de familias llegar a final de mes. En todo momento la Iglesia ha apelado por la paz y por la vuelta al diálogo entre los agentes implicados.

Argüello asegura que "la guerra desprecia la vida"

En este contexto, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha recordado en su cuenta de 'X' (antiguo Twitter), que la guerra “desprecia la vida, amenaza la economía y quiebra un débil orden internacional basado en diálogo y acuerdos”.

De ahí que el también arzobispo de Valladolid haya instado a los cristianos a orar para “decir sí a la paz, sí a una economía justa y sí a la búsqueda de acuerdos frente a la negación de los derechos humanos y la ley del más fuerte”, se puede leer en su mensaje.