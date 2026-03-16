Hacienda recomienda hacer la Renta a quienes ganan entre 15.876 y 20.000 euros: pueden recuperar dinero

Cada año, cuando llega la campaña de la Declaración de la Renta, surgen las mismas dudas entre muchos trabajadores: si es obligatorio hacerla, si merece la pena o si el resultado será pagar o cobrar. Lo cierto es que, aunque en muchos casos no existe obligación legal, presentarla puede ser más beneficioso de lo que parece, sobre todo para quienes tienen salarios más ajustados.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda han lanzado una recomendación clara: quienes tengan unos ingresos anuales de entre 15.876 y 20.000 euros brutos deberían revisarla, ya que podrían beneficiarse de una deducción y recuperar parte del dinero

Este aviso llega después de los últimos cambios relacionados con el salario mínimo interprofesional, que ha ido subiendo en los últimos años. Esto ha provocado que algunos trabajadores tengan retenciones en sus nóminas que, realmente, son superiores a lo que les correspondería pagar finalmente.

Preparación de la declaración

Una deducción que puede marcar la diferencia

Según explican los técnicos de Hacienda, existe una reducción en el impuesto que beneficia especialmente a las personas con ingresos más bajos. En concreto, quienes ganan hasta unos 17.000 euros brutos al año prácticamente no tendrían que pagar IRPF gracias a esta deducción.

A partir de esa cantidad y hasta los 20.000 euros, el beneficio se va reduciendo poco a poco, pero sigue existiendo. Por eso, presentar la Declaración de la Renta puede hacer que Hacienda devuelva dinero que ha sido retenido de más durante el año sin que el trabajador lo supiera.

Esto es algo bastante habitual, sobre todo en personas que han tenido contratos temporales, cambios de empleo o situaciones en las que las retenciones no se ajustaron del todo bien.

Europa Press La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

Aunque no sea obligatorio, puede ser recomendable

En general, los trabajadores con un solo pagador no están obligados a presentar la declaración si no superan los 22.000 euros brutos al año. Sin embargo, eso no significa que no puedan hacerla.

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De hecho, los técnicos insisten en que no presentarla por pensar que no es necesario puede suponer perder dinero. En muchos casos, el resultado sale a devolver, lo que significa que Hacienda ingresa una cantidad al contribuyente.

También hay que tener en cuenta que cada situación es distinta. Factores como haber tenido más de un pagador, haber estado en paro o haber tenido retenciones diferentes pueden influir en el resultado final.

Por eso, la recomendación es clara: revisar el borrador cuando empiece la campaña de la Renta y comprobar si merece la pena presentarla. Puede parecer un simple trámite, pero en algunos casos puede suponer recibir un dinero que, de otra forma, se perdería sin que el trabajador se dé cuenta.