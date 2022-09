Las Oblatas piden que las víctimas de la trata sean reconocidas "para que la mujer tenga muchos más derechos"

Las Oblatas han denunciado que en la actualidad solo el 13% de las mujeres víctimas de trata de sus proyectos son reconocidas por las instituciones. Así lo han puesto de manifiesto durante la celebración de la II Jornada Internacional sobre Trata con fines de Explotación Sexual que se ha celebrado en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid.

Según ha detallado la Hermana Carmen Ortega, Provincial de Europa, de las 673 mujeres identificadas como posibles víctimas de trata, por los indicios detectados en los proyectos de Oblatas, sólo 113 han sido reconocidas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Ante la realidad de estas cifras, la religiosa ha declarado que sería necesario que las ONGs que trabajan en este ámbito puedan ser agentes identificadores para dar a la mujer el estatuto de víctima de Trata como ya ocurre en muchos países europeos.

En este sentido el coordinador de las jornadas, Roberto Ferreiro, ha indicado que el reconocimiento como víctima de Trata es fundamental para ayudar a las mujeres que sufren esta realidad. “Al ser reconocida como víctima de Trata la mujer tiene muchos más derechos. Se le reconoce el permiso de residencia, de trabajo y tiene acceso a ayudas económicas. En definitiva, su situación mejora y tiene muchas más opciones de salir de este contexto”, ha informado.

Por esta cuestión, Roberto Ferreiro ha declarado que las Jornadas han incidido en la importancia de ampliar el número de agentes del ámbito jurídico y de salud (mental y física), a la hora de identificar indicios en las posibles víctimas de Trata y en su posterior acompañamiento.

“Todas las charlas han tenido como objetivo sensibilizar sobre la realidad de la trata con fines de explotación sexual a través del intercambio de experiencias en el acompañamiento a víctimas de trata desde los ámbitos jurídicos, sociales y de la salud.”, ha destacado el coordinador de las Jornadas.

Finalmente, Carmen Ortega ha agradecido a todas las personas e instituciones que han ayudado en la organización de estas jornadas. En este sentido, ha mencionado el trabajo de la organización Pórticus, la Universidad Pontificia Comillas, la Fundación Pombo, Trabe, Adoratrices y UNICEF.





Décadas de lucha contra la trata de mujeres

Tras décadas en los que las Hermanas Oblatas acogían a víctimas de la explotación sexual para resinsertarlas como ciudadanas de pleno derecho y no prostitutas, hoy las religiosas emplean sus estructuras y recursos para hacerse presentes en los espacios donde se da la prostitución: “No solo es la intervención con las mujeres, desde los años noventa reflexionamos sobre nuestra intervención y hablamos de no solo intervenir con las mujeres, sino en campañas de sensibilización, llamar a la conciencia de la sociedad, denunciar y visibilizar modelos de relación que no son adecuados y que mantienen en la esclavitud a determinadas personas”, ha comentado Carmen Ortega.