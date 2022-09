Las Oblatas identificaron el último año 673 víctimas de la Trata, de las que el Estado solo reconoce el 17%

El 23 de septiembre se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Para calentar motores y concienciar a la sociedad sobre esta lacra muchas veces oculta, la Provincia Europa de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor han organizado este jueves, 15 de septiembre, la II Jornada Internacional sobre Trata con Fines de Explotación Sexual.

Bajo el lema 'Experiencias y Reflexiones en el Acompañamiento a las víctimas', la Universidad Pontificia Comillas (Madrid) acogerá una jornada de sensibilización a través del intercambio de experiencias en el acompañamiento a víctimas de trata desde los ámbitos jurídicos, sociales y de la salud.

Entre los participantes en la jornada destacan experta asociada en la investigación sobre trata de personas de la UNODC, Giulia Serio; la fiscal de la Unidad de Extranjería, Mª de los Ángeles Sánchez López-Tapia o la investigadora del Instituto de Estudios sobre migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, Mª José Castaño.





673 mujeres identificadas como víctimas de la trata este año

La Superiora Provincial de Europa, Carmen Ortega, ha explicado en ECCLESIA que el objetivo de la II Jornada Internacional sobre Trata con Fines de Explotación Sexual es evidenciar lo que dice el Papa Francisco, es decir, “que la explotación del siglo XXI es la trata, gracias a Dios tipificada como delito y que protege a las víctimas, pero con lagunas en la propia ley”, ha sostenido.

Por ello, ha afirmado que esta jornada que tiene lugar en la Universidad Pontificia Comillas, persigue “ampliar el número de agentes que en el ámbito jurídico, de salud, mental o psíquicas están llamados a visibilizar los indicios que hacen que una mujer o una menor sea tipificada como víctima de trata con su acompañamiento posterior”.

En este punto, la responsable Oblata ha hecho hincapié en un dato demoledor, y es que de las 673 mujeres identificadas como víctimas de la trata este año por la congregación, tan solo el 17% están consideradas como tal por los Cuerpos de Seguridad del Estado. Una realidad que, a juicio de Ortega, favorece “la normalización de acciones y prácticas que invisibilizan la prostitución”.

Durante la jornada de este jueves, la Superiora Provincial de Europa ha informado que las víctimas no participarán de manera directa en las ponencias, si bien ha precisado que la sesión concluirá por la tarde con una actuación musical del grupo Dona Gospel de Barcelona, integrado por mujeres que fueron acogidas por las Oblatas: “A través de la música visibilizan su empoderamiento y el proceso que han vivido para demostrar que el cambio es posible”, ha subrayado.

Décadas de lucha contra la trata de mujeres

Tras décadas en los que las Hermanas Oblatas acogían a víctimas de la explotación sexual para resinsertarlas como ciudadanas de pleno derecho y no prostitutas, hoy las religiosas emplean sus estructuras y recursos para hacerse presentes en los espacios donde se da la prostitución: “No solo es la intervención con las mujeres, desde los años noventa reflexionamos sobre nuestra intervención y hablamos de no solo intervenir con las mujeres, sino en campañas de sensibilización, llamar a la conciencia de la sociedad, denunciar y visibilizar modelos de relación que no son adecuados y que mantienen en la esclavitud a determinadas personas”, ha comentado Carmen Ortega.