Las claves de la memoria de la pastoral penitenciara en España: “La Iglesia es la única que no les abandona”

“Todos nos habían dejado atrás, la Iglesia no". Este fue el testimonio de Aarón, un preso de la cárcel de Santiago de Compostela que en el acto final asamblea sinodal española, explicó su relación con la Iglesia en el centro penitenciario.

“Cuando el capellán venía, siempre con una sonrisa tanto a la Eucaristía, reinaba la paz. Y sentías que por un momento, durante ese espacio, el ruido cesaba”. Ahora, este testimonio se transforma en “cifras”

Y es que concediendo con la fiesta de la Merced, este 24 de septiembre, la Memoria de la Pastoral Penitenciaria nos habla de prisión, de condena, pero sobre todo habla de libertad, de segundas oportunidades y de compromiso de la Iglesia con los hombres y mujeres en la cárcel.

“Queremos hacerlo en estos días porque en comunión con nuestra patrona queremos transmitir un mensaje de libertad y de esperanza para los presos, sus familias, y también para la sociedad”, explica Florencio Roselló, director del departamento de Pastoral Penitenciaria de la CEE.

“Nuestra Memoria no es un discurso vacío, tampoco una secuencia de palabras bonitas, son datos, claros y directos, del compromiso de la Iglesia con el mundo de la cárcel y su entorno. Estos datos están centrados en los pobres, en los vulnerables, en los presos y en toda su carga afectiva”, subraya para ECCLESIA.





El voluntariado

Hay 2.132 voluntarios. Como esta pastoral también son invisibles, pero que con el paso del tiempo son evangelio vivo encarnado en la cárcel. Ellos son el aire fresco que entra de la calle, la única Iglesia que muchos presos van a conocer, y la única palabra de Dios que van a escuchar. Son el rostro amable de la Iglesia comprometida.

Acompañamiento al preso en todas sus dimensiones

Religiosa, social y jurídica. La Iglesia quiere ayudar al que está en la cárcel tanto a nivel religioso, social, y jurídico. No puedo hablar de Dios a un preso si hace tiempo que no ve a su familia, si no conoce su abogado, o si no tiene dónde ir al salir de prisión.

El evangelio atiende a la persona en todas sus dimensiones. Evangelizar es humanizar, es dar respuesta a todas las necesidades humanas y sociales de los presos. La Iglesia realiza casi 1.000 programas que humanizan la cárcel.

Otra pena es posible

La Pastoral Penitenciaria cree que otro cumplimiento de pena es posible. Por eso trabajamos para que puedan cumplir condena fuera de la cárcel, de ahí los 85 pisos de acogida de la Iglesia para permisos y libertades. En el pasado año 2021 acogimos a casi 3.000 hombres y mujeres en libertad, o las 716 plazas de TBC (Trabajo en Beneficio de la Comunidad), para evitar que las personas entren en prisión.

Detrás de cada dato de la Memoria hay un preso, hay un voluntario, hay una actividad humanizadora que quiere liberar integralmente a los que están en prisión. Estos días es la fiesta de los presos, la fiesta de la Virgen de la Merced, y “sin levantar la mano del arado, ni mirar atrás”, renovamos nuestro compromiso de seguir al pie de la cruz, para nosotros, seguir al pie de la cárcel.

X Congreso, en octubre

Precisamente para el mes de octubre, se ha organizado el X Congreso Nacional de esta Pastoral con el tema, “Otro cumplimiento de pena es posible”.

Después de un año de espera, al tener que retrasar su celebración con motivo de la pandemia, este Congreso será un momento para que todos los implicados en la Pastoral penitenciaria se vuelvan a encontrar. Y juntos,aprender, escuchar, acoger y reflexionar.

El Congreso se ha estructurado en torno a las tres áreas de la Pastoral penitenciaria. En cada jornada la ponencia marco y la mesa redonda serán sobre el tema del Congreso, pero desde la visión del área religiosa, social y jurídica. Intervendrán especialistas que con sus aportaciones ayuden a avanzar en el trabajo que se realiza en cada uno de estos campos.

En torno a las tres áreas de la Pastoral penitenciaria: religiosa, social y jurídica

La visión del área religiosa se abordará el primer día del Congreso, el viernes 21 de octubre. Ofrecerá la ponencia marco el presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omella. En la mesa redonda intervendrán José Luis Segovia Bernabé, vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación de la diócesis de Madrid; Carmen Martínez de Toda Terrero, hija de la Caridad, ex-coordinadora del área social de Pastoral penitenciaria, y Francisco Javier Sánchez González, capellán de Navalcarnero (Madrid). Además se presentará una experiencia de trabajo en beneficio de la comunidad (TBC).

Mercedes Gallizo Llamas, presidenta de SIEPSE y exsecretaria general de Instituciones Penitenciarias, presentará la ponencia marco del sábado 22, dedicada a la visión del área social. En la mesa redonda se sentarán la directora general de la Fundación Integra, Ana Muñoz de Dios; el director de la Fundación Cesal, Pablo Llano Torres; y la subdirectora general de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas, Guadalupe Rivera González.

La tercera sesión del Congreso, el domingo 23, se centrará en el área jurídica, con una ponencia marco a cargo de Manuela Carmena Castrillo, que fue Juez de Vigilancia Penitenciaria y ex alcaldesa de Madrid. Participarán en la mesa redonda el coordinador del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) penitenciario de Madrid, Carlos García Castaño; el especialista en Mediación general, penal y familiar, Pepe Castilla; y el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias, Ángel Vicente Cuenca.