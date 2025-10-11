El emotivo momento en el que la Guardia Civil entona el himno de la Virgen del Pilar desde Roma

La comunidad de España en Roma ha celebrado este sábado la misa en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad. La Eucaristía ha tenido lugar en la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, presidida por el obispo Luis Marín de San Martín.

A la misa han asistido también los embajadores de España en la Santa Sede e Italia, Isabel Celaá y Miguel Ángel Fernández-Palacios respectivamente, además de la Guardia Civil y diversas autoridades.

Uno de los momentos más emotivos de la celebración eucarística tuvo lugar cuando sonó el himno de la Virgen del Pilar en el interior del templo.

Zaragoza se engalana para vivir su fiesta grande, la virgen del pilar

Mientras tanto, Aragón se prepara para vivir la festividad de la Virgen del Pilar. Desde hace días las calles de Zaragoza están abarrotadas, se han llenado de eventos y de distintos actos para conmemorar a su patrona.

El vicario de pastoral de la archidiócesis de Zaragoza, Sergio Pérez Baena, ha explicado en 'Mediodía COPE' que la ciudad “lleva una semana con mucha intensidad porque hay muchísimas personas, mucho ambiente por las calles, muchos actos, también muchos actos religiosos, y mucha alegría para celebrar mañana el día grande, no solamente para Aragón sino para España y también la Hispanidad”.

EFE

La ofrenda de flores a la Virgen se ha convertido desde hace unos años en uno de los actos centrales de la fiesta, has donde se acercan cada vez más familias y grupos. A ello se suman otros encuentros como “la Misa de Infantes a las cuatro de la mañana en la Santa Capilla o el Rosario de la Aurora que vienen desde la parroquia de San Pablo por las calles de Zaragoza en procesión, y también el Rosario de Cristal del lunes, que también es un acto que engloba el acto central, que es la ofrenda, que es el más popular pero que tiene que estar enmarcado también desde esta perspectiva de fe y de tradición cristiana”, ha precisado Pérez Baena.