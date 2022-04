Un docente critica el nuevo 'tijeretazo' a Filosofía: "No podremos ayudar a nadie a pensar de manera crítica"

Los centros educativos han mostrado su malestar después de que el Gobierno haya recortado la oferta de la asignatura de Filosofía, que deja de ser obligatoria para los institutos en Cuarto de la ESO para pasar a serlo únicamente en Bachillerato.

Una asignatura que los docentes en la materia aseguran que alimentan el espíritu crítico de las futuras generaciones, así como conocer el legado de los grandes pensadores de la historia y su visión sobre las preguntas trascendentes sobre la vida que siempre se ha formulado el ser humano.

Así lo cree también Guzmán Pérez, profesor de Filosofía en el centro Santa Joaquina de Vedruna en Mirasierra (Madrid), perteneciente a la red de Escuelas Católicas. El docente ha expresado en Ecclesia su malestar por este nuevo tijeretazo que la ley aplica a la materia.

“Da la sensación de que la Filosofía no ha importado mucho a nivel educativo, cada vez menos en las leyes educativas que hemos tenido, y ahora es una piedra más que cae sobre una materia que es esencial para entendernos, entender el mundo, al ser humano y las cuestiones fundamentales que se plantea la persona desde hace siglos. Hay un perjuicio hacia la materia y a la educación de los alumnos. Es esencial que conozcan el conocimiento de las materias más clásicas y humanistas”, ha señalado.

“Arrebata la oportunidad de conocer a los grandes pensadores”

Guzmán Pérez ha recordado que, una vez se aplique este decreto gubernamental, implicaría arrebatar la oportunidad de los alumnos que no opten por estudiar Bachillerato de conocer a los grandes pensadores de la historia como Sócrates, Platón o Descartes, lo que supone, a juicio del docente, recortar su capacidad de pensamiento crítico: “No podemos ayudar a nadie a pensar de manera crítica si no conocemos a los que han pensado con profundidad en la historia sobre cuestiones profundas del ser humanos. Es un flaco favor a la educación de nuestras generaciones más jóvenes”, ha reflexionado.

El docente no cree que estos constantes ataques a la asignatura a lo largo de los años obedezca a intereses ocultos, pero considera que se trata de un descuido importante que impide a las generaciones más jóvenes ampliar sus horizontes: “La educación se está especializando hacia terrenos muy de la profesión y de la especialización de los alumnos, cuando la Filosofía es un saber que abre muchos horizontes, que abarca muchos tema que no es de Ciencia o de Letras. No sé si es mala intención en los que legislan pero es un descuido, es creer que la Filosofía no sirve en lo inmediato pero claro que sirve en una mente que podría pensar con más profundidad, ampliar sus horizontes intelectuales”.

“En los centros católicos no queremos una propuesta creyente acrítica”

Guzmán ha indicado que en los centros pertenecientes a la red católica, la Filosofía juega un papel esencial en la oferta educativa, ya que hace que la persona se plantee desde la profundidad y la reflexión el sentido de la vida, del ser humano o la existencia de Dios, desde un punto de vista racional: “Los chavales no son tontos y se hacen preguntas desde muy pequeño. Los alumnos te plantean respuesta. La Filosofía no da respuestas cerradas pero abre unas perspectivas que el alumno agradece. La Filosofía les alimenta, les abre unas posibilidades de respuesta a preguntas que alguna vez se han hecho. En nuestro centro promovemos el pensamiento crítico, esa relación entre razón y fe. No queremos una propuesta creyente acrítica, sino gentes formadas con racionalidad y con una creencia profunda y consolidada de la fe, si aceptan esa propuesta de fe. La relación Fisolofía-fe intentamos que sea lo más sana posible y desde la perspectiva de la doctrina de la Iglesia que muchos pensadores creyentes o no creyentes han expresado sobre Dios y el sentido de la vida”, ha explicado el profesor.

La propuesta de la CEE de crear un área de “desarrollo humano integral”

Preguntado sobre la propuesta de la Conferencia Episcopal Española, rechazada por el Ministerio de Educación, de introducir un área de "desarrollo humano integral" en el que incluían las asignaturas de Religión, Filosofía y Ética, para Guzmán Pérez es una posibilidad, si bien opina que el proceso de la historia humana conlleva diferentes enfoques o perspectivas, como es por un lado estudiar la experiencia religiosa y por otra la reflexión racional del ser humano, y que a su juicio no pueden ir separadas.

“Es fundamental comprender que en nuestra sociedad occidental está fundamentada en la Filosofía e inspiración cristiana. Es una herencia que está ahí y que nos hace comprender nuestras sociedades, libertades, derechos humanos...”

“Estudiar el fenómeno religioso, la historia del pensamiento y la experiencia cultural es esencial. Yo apostaría por una confluencia entre diferentes materias. Puede ser asignatura común que toque estos temas, pero el fenómeno religioso debe darse posibilidad de que se estudie, y por otro lado el pensamiento racional tiene que ser profundizado”, ha sostenido el profesor de Santa Joaquina de Vedruna.