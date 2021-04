El discurso de Omella en la anterior Plenaria, más vigente que nunca cinco meses después: "Falta de consenso"

Los obispos españoles se reúnen desde este lunes en Asamblea Plenaria, la primera de este 2021 y cinco meses después de la anterior. En este periodo de tiempo la pandemia ha seguido siendo nuestra principal preocupación, si bien es cierto que la llegada de las vacunas ha abierto un periodo de esperanza.

Peores son las perspectivas de crecimiento económico respecto a finales de año, por lo que la precariedad y las necesidades entre las familias no dejan de aumentar. Pero esta caída de ingresos también ha afectado a las iglesias, que han visto mermadas las aportaciones económicas de los fieles en el cepillo. Un asunto que, en el discurso inaugural de la Plenaria anterior, preocupaba al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella.

"Los cepillos se están quedando vacíos. Ciertamente creo que han bajado muchísimo, pero también el bolsillo y la recaudación en familias sin trabajo. Estamos todos en la misma barca y zarandeados por la misma ola. Hay que buscar la solidaridad entre unos y otros por ayudarnos y salir todos juntos. Tenemos que ir de la mano y caminar con esperanza”, sostuvo en noviembre.

A nivel social, la aprobación de dos leyes polémicas por parte de las Cortes, la ‘Ley Celaá’ y la norma que regula la práctica de la Eutanasia han generado un importante rechazo por parte de diferentes colectivos, entre ellos el de la Iglesia. Precisamente ambas medidas legislativas tendrán un papel protagonista en la Asamblea Plenaria que arranca a las 12 del mediodía con la intervención del cardenal Juan José Omella.

El informe sobre la Eutanasia y el testamento vital

A lo largo de la semana, la Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida presentará un informe acerca de la Eutanasia y el testamento vital y la propuesta de una nueva redacción de testamento vital. En reiteradas ocasiones, la Conferencia Episcopal Española se ha mostrado contraria a la aprobación de la ley, al atentar contra la dignidad humana. Como alternativa, proponen desarrollar los cuidados paliativos para ofrecer un acompañamiento integral al enfermo.

“Nosotros, ante este grave dolor humano, apostamos por una cura integral de las personas que trabaje todas sus dimensiones: médica, espiritual, relacional y psicológica. No dejaremos nunca de repetir que no hay enfermos incuidables aunque sean incurables” ha sentenciado el Arzobispo de Barcelona, quien añade que “la vacuna contra la tristeza, el dolor, la soledad y el vacío existencial de las personas enfermas no puede ser única y exclusivamente la eutanasia. Esta medida no sería ni la más justa, ni la más humana, ni la más fraterna”, reflexionaba en noviembre el Arzobispo de Barcelona durante su intervención que abría la Asamblea Plenaria de noviembre.

Una de las iniciativas del episcopado ha sido animar a los fieles negarse a esta práctica en el testamento vital. De esta manera, los ciudadanos que así lo deseen pueden declarar explícitamente que rechazan la eutanasia en favor de otros tratamientos médicos, como los cuidados paliativos. Un documento que tiene que ser registrado en la comunidad autónoma pertinente para que tenga valor jurídico.

La persona que firme esta declaración tiene que estar en plena posesión de las facultades mentales. La rúbrica se hace ante la presencia de tres testigos o bien bajo la eventual intervención de un notario. El testamento vital, reconocido legalmente en España a partir del año 2002 con la Ley de Autonomía del Paciente, una vez firmado se inscribe en un registro de voluntades vitales creado con este propósito en las distintas comunidades autónomas.

Es importante tener en cuenta que las diferentes comunidades han regulado este documento con distintas denominaciones: testamento vital, voluntades anticipadas, instrucciones previas o manifestaciones anticipadas de voluntad.

Por eso es conveniente que se consulte la regulación de la comunidad de residencia para asegurar que se cumplen todos los requisitos legalmente exigidos para inscribirse y asegurar su eficacia futura. En cualquier caso, el testamento vital se puede modificar o revocar en cualquier momento.

‘La Ley Celaá’: ataque a la concertada y falta de consenso

La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura informará sobre los trabajos realizados en diversos ámbitos en relación a la nueva ley educativa que entró en vigor el pasado mes de enero. La Iglesia también se ha mostrado contraria a la hora de aprobar la LOMLOE, la octava ley de Educación que entra en vigor en España en democracia, y que una vez más nace con falta de consenso y, además, en plena pandemia.

Los ataques a la educación concertada, el ninguneo a la asignatura de Religión y cercenar la libertad educativa de las familias, son algunos de los aspectos que ha criticado la Conferencia Episcopal Española en la nota publicada tras la Asamblea Plenaria del mes de noviembre.

El presidente del episcopado lamentaba en la Plenaria de noviembre “todos los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas”, y recuerda que no es momento de poner trabas, sino de “trabajar conjuntamente, de cooperar de forma eficaz y eficiente para ofrecer una educación adecuada a todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país, respetando en todo momento el derecho constitucional de los padres y madres a escoger libremente el centro y el modelo educativo para sus hijos”.

En los meses previos a su aprobación, la CEE ofreció al Ministerio la posibilidad de una propuesta global en el que se tuviera en cuenta algunos de los rasgos pedagógicos que recoge la LOMLOE respecto a competencias, y “ofrecerlo en un ámbito en el que estando el estatus de la enseñanza religiosa en la escuela de manera confesional por parte de la Iglesia y otras confesiones, pudiésemos hacerlo en un ámbito global, en el que la educación humanista, la preocupación por el significado de la vida, la formación moral se ofreciese a todos”.

Una propuesta que, al menos a día de hoy, no ha sido contestada y ni siquiera estudiada de manera conjunta.