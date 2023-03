¿Cuál es el protagonismo de la mujer en una diócesis como Ávila?

Coincidiendo con el Día de la Mujer, la diócesis de Ávila ha publicado un artículo en el que detalla la participación de la mujer en su Iglesia, destacando que de los 22 trabajadores con los que cuenta este obispado, 11 de ellas son mujeres. Una de las conclusiones a las que se llegó en la fase diocesana del Sínodo, tras el trabajo realizado por los distintos grupos y comunidades, era que existía una preocupación o interés sobre el papel de la mujer en la Iglesia, indicando la necesidad de que estuviera más presente en los órganos de toma de decisiones.

La primera mujer que se presenta es Isabel. Lleva más de 28 años al servicio de la iglesia abulense y actualmente es la vicedelegada de Enseñanza y Catequesis, además de gestionar la coordinación diocesana del Sínodo. Explica que “hay algunas decisiones en la Iglesia que tienen que ver con el Ministerio ordenado y, por tanto, son propias de clérigos pero hay muchísimas que nos afectan a todos y en estas las mujeres, que somos la gran mayoría de los creyentes practicantes, podemos aportar lo que el Espíritu nos dice a nosotras porque también nos habla”.

“Siempre me he sentido como en casa”

El rostro del Derecho y el acompañamiento familiar es para Caridad López, quien lleva once años trabajando en su obispado. Ella agrega que “siempre me he sentido en casa, no puedo definirlo mejor. Una casa con un Padre común pero pendiente de cada uno en su especialidad y necesidades. Mi sentimiento es desde el comienzo de mi andadura profesional de absoluta gratitud”, señala de su trabajo dentro del obispado, donde destaca el “apoyo que he recibido desde el minuto uno para formarme y seguir siempre creciendo”.

Un peso importante en la vida de la Iglesia tienen los laicos, bien lo sabe Diana. Ella lleva vinculada con la labor activa en la Iglesia desde el 2017, “fecha en que comencé un camino de conversión personal. Desde entonces, he ido dando distintos pasos de participación activa allí donde se me ha pedido”. Por ello, en septiembre de 2020, comenzó su labor como delegada de Apostolado Seglar, “donde intento fomentar un papel más participativo del laicado en parroquias, movimientos y asociaciones”. “La diversidad a todos los niveles es fuente de riqueza y debemos abrazar esa diversidad: laicos, religiosos, sacerdotes; hombres, mujeres; jóvenes y mayores; son testimonio de la diversidad de carismas en la Iglesia. La mujer es parte de esa diversidad y riqueza y, por tanto, no puede quedar fuera: es un privilegio ser parte de la representación femenina de nuestra diócesis”. Por ello, ella comparte la citada conclusión del Sínodo, y considera “muy deseable” buscar y fomentar esa participación diversa “que nos enriquece a todos”.

“Nunca me han hecho sentir diferente”

Por otro lado, Mercedes es el rostro misionero de Ávila. Afirma que “nunca me he sentido, ni me han hecho sentir diferente. Entre otras cosas, porque tanto mi relación con los demás delegados, como el trabajo diario de la Diócesis es absolutamente normal”. Y señala con orgullo que “me gusta mi trabajo, me gusta dónde trabajo y me gusta sobre todo para quién trabajo”. Sobre qué puede aportar una mayor presencia femenina en los ámbitos de toma de decisiones de la Iglesia, Mercedes lo tiene claro: “la mujer que es consciente de su dignidad por ser hija de Dios es capaz de cambiar la realidad, de hacerse fuerte ante las dificultades, de “tirar para adelante” junto con quienes la rodean y de hacerlo con imaginación, cuidando los detalles, con alegría e intuición. Por mi trabajo conozco testimonios de misioneros y misioneras que siempre hablan de la gran importancia de las mujeres en países de misión”.

Ana Isabel Velázquez es animadora de las celebraciones en ausencia de presbítero, para llevar la Palabra de Dios y el sentido de comunidad parroquial a aquellos pueblos donde no puede estar el párroco de forma periódica. Trabaja en el Obispado desde hace 18 años como Coordinadora Pedagógica de los Profesores de Religión de la diócesis. “Me ocupo de la formación permanente en conceptos y didáctica, de los profesores de religión de la escuela pública”. Ella comparte ese mismo sentir de las conclusiones del Sínodo sobre la presencia de las mujeres en los órganos de toma de decisiones, “porque las mujeres y los hombre tenemos diferentes maneras de contemplar la realidad y cada uno aporta su peculiar pasión para trabajar. Y ese trabajo conjunto es bueno para cada ser humano y para la Iglesia”.

El papel de la mujer en la comunicación en la Iglesia

Por último, se presenta la figura de nuestra querida compañera Auxi Rueda. Lleva casi 20 años al servicio del obispado de Ávila como directora de la oficina de comunicación y por sus manos pasa toda la información de la diócesis y trata de hacerla llegar lo más lejos posible. “Sobre el papel de la mujer en la comunicación en la Iglesia, puedo decir que la situación ha cambiado radicalmente en los últimos años. Cuando yo empecé, éramos apenas 4 las mujeres que trabajábamos en las delegaciones de medios en toda España. Ahora, no las he contado, pero si no superan al número de hombres, poco le falta. No es una cuestión de género, ni de cupos, ni nada por el estilo. Se trata simplemente de adaptar una realidad de la sociedad actual, e incorporar a profesionales. Si la realidad es que en las Facultades de Comunicación cada vez son más las mujeres que los hombres, pues es algo obvio que esta circunstancia se traslade también a las diócesis. En este caso, periodistas y mujeres. ¿Por qué no?”.