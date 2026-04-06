La crisis del matrimonio en España: "La gente se casa más tarde, menos y se rompe más"

España se enfrenta a un invierno demográfico cada vez más acusado, y una de sus raíces principales se encuentra en la crisis del matrimonio. Así lo explica Mariano Martínez Saedo, presidente del Instituto de Política Familiar, quien asegura que toda la estructura social se está viendo afectada. Los datos lo confirman: la gente se casa más tarde, menos y las uniones se rompen más. En los últimos 20 años, la edad media para contraer matrimonio ha subido ocho años, situándose ya en los 38.

La falta de compromiso, el gran obstáculo

Para los expertos, el problema fundamental es la dificultad de la sociedad para comprometerse con lo que significan el matrimonio y la familia. Esta tendencia deriva en un aumento de las familias uniparentales y de personas que viven solas. Además, existe una percepción generalizada entre los jóvenes de que vivirán peor que sus padres, lo que les desincentiva a tener hijos ante un futuro incierto.

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Dentro de este fenómeno, el informe del CIS sobre maternidad revela un dato clave: muchas mujeres no tienen hijos porque no tienen a nadie con quien criarlos. A pesar del relato sobre la capacidad de la mujer para afrontar la maternidad en solitario, la realidad es que las madres no quieren tener a los hijos solas, lo que evidencia de nuevo esa falta de compromiso en la pareja.

Un problema sociocultural

Martínez Saedo va más allá y califica el problema de sociocultural, señalando que a menudo es impuesto por ideologías que han llegado al poder. Según afirma, "se combate la idea de la familia, se combate la idea del compromiso" y se ataca cualquier ambiente social que pueda favorecer ese paso.

El presidente del Instituto de Política Familiar critica lo que considera una corriente "contracultural". Antes se promocionaban actitudes favorables a la persona y la sociedad, pero "ahora parece que estamos haciendo todo lo contrario". En su lugar, denuncia, "se valora muchísimo la libertad entendida como ausencia de cualquier atadura" y se aplaude la ruptura. A este panorama se suma que España está a la cola de Europa en ayudas a la familia.