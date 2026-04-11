Blanca, trabajadora social en Valencia: “No he conocido a una mujer que haya estado en situación de explotación sexual que no tenga fe. Es alucinante”

La religiosidad popular es una de las expresiones más autenticas de la fe de un pueblo. Nace de la vida cotidiana y una cultura que ha aprendido a transmitir sus creencias a través de gestos, celebraciones y devociones que pasan de generación en generación. No es solo tradición, es una forma viva de relacionarse con los sagrado y mantener encendida la esperanza.

Un ejemplo de ello es la Basílica de la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia y un punto de encuentro para miles de fieles. El origen de la imagen mariana se remonta a inicios del siglo XV, ligada a la fundación del primer hospital psiquiátrico del mundo, promovido por el religioso mercedario Juan Gilaberto Jofré, para atender a enfermos mentales.

“Tiene una historia preciosa, para hacer una película. El Padre Jofré se dio cuenta de que había una laguna de caridad, en alguna calle de Valencia vieron que unos jóvenes maltrataban a un enfermo mental y le tocó el corazón. El 24 de febrero de 1409 pronunció una homilía preciosa en la Catedral de Valencia. 'Muchas obras de caridad tiene Valencia pero le falta una, un hospital para atender a enfermos mentales', y en lugar de llamarse Hospital de los Inocentes Mártires se llamó Santa María de los Santos Inocentes Mártires por la devoción que ya había a la Virgen, y luego con la obra de caridad se añadió y de los Desamparados”, ha explicado en 'Solidarios por un bien común' el vicerrector de la Basílica de los Desamparados, Álvaro Almenar.

La patrona de Valencia procesiona por sus calles el segundo domingo de mayo, aunque está presente todo el año en a vida de los valencianos y peregrinos, en las alegrías y desgracias, como la dana de noviembre de 2024 que arrasó con varios municipios y dejó más de 200 fallecidos: “La Virgen fue un consuelo maternal. Siempre que hay una calamidad el pueblo de Valencia ha acudido a ella”, ha recalcado Almenar.

Las obras de caridad son seña de identidad de la Archicofradía de la Virgen de los Desamparados, como ha precisado Salvador Arnau, miembro de la Junta de Gobierno. “La principal tarea es recoger esa misión de Juan Gilabert Jofré y llevarla adelante después de seis siglos a través de tres entidades, la de nuestra propia archicofradia con la Fundación Maides, y atención a niños y mujeres maltratadas”, ha subrayado.

'Villa Teresita', un espacio de acogida para mujeres víctimas de la explotación sexual

Vinculada a la cofradía está 'Villa Teresita', un espacio de acogida y esperanza para mujeres que atraviesan por momentos de dificultad y sufrimiento extremo. “Cuando llegan aquí experimentan el amor de Dios en sus vidas. Es un lugar que junto a un equipo de profesionales expresa ese abrazo de Dios a los más desamparados”, ha comentado Inmaculada Soler, responsable del centro.

'Villa Teresita' cuenta con trabajadores sociales que trabajan con las beneficiarias a través de dos programas: Tenemos 'Saliendo al encuentro', que acompaña a mujeres en contexto de prostitución, son víctimas de la trata con fines de explotación sexual, y luego está el programa 'Caminos de Esperanza' centrado en la prevención”, ha detallado Blanca, una de las trabajadoras sociales de la entidad, quien ha destacado el amor que experimentan estas mujeres vulnerables. “No he conocido a una mujer que haya estado en situación de explotación sexual que no tenga fe, y esto para mí, como profesional, me parece algo alucinante”, ha recalcado.

Villa Teresita

Por su parte Sandra, también trabajadora social en 'Villa Teresita', ha destacado que en el centro acogen a mujeres “que llaman a la puerta en situación de vulnerabilidad o de riesgo”. De ahí que la reinserción enlazada con la formación sea el eje de acción con ellas. “Es importante para tener más posibilidades de acceder al ámbito laboral. Hay un proceso de acompañamiento psicológico y jurídico. El carisma de 'Villa Teresita' es que cada persona que viene nos la envía Cristo, y para mí es ser la manos del Señor, el corazón, el abrazo”, ha expresado.

Milena es una de las mujeres que llegaron a 'Villa Teresita' en situación muy delicada, tras ser víctima de la prostitución. “Nos traen engañadas a España y nos encontramos con un muro sin salida, con laberintos, con oscuridades... Mi sueño se desvaneció”, ha lamentado.

Para la joven, aquella realidad le hizo “aprender a luchar” y pasar por experiencias que “ninguna persona quiere pasar”.

Una vez en 'Villa Teresita', Milena supo que era el lugar adecuado para ella. “Vi un sol resplandeciente que me acogió. Ahora estoy bien, me he empoderado como mujer, he crecido, sé que lo que pasó era lo que había en ese momento y me han llevado de la mano a crecer como persona, a creer que todo es posible, que hay un Dios que todo es más fácil”, ha asegurado.

La virgen de la cabeza: una romería con 800 años de historia

En Andújar, en la provincia de Jaén, se encuentra el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Su romería el último domingo de abril, es una de las tradiciones marianas más antiguas de España con casi 800 años de historia.

El presidente de la cofradía de la Virgen de la Cabeza, Manuel José Gómez, asegura que la peregrinación masiva al santuario andaluz es constante desde distintos puntos de España y el extranjero: “Hay una tradición y sentir extraordinario. La Virgen ahora está vestida con un manto que donó la ciudad de Andújar, hecha en oro fino”, ha precisado.





La historia de la Virgen de la Cabeza se remonta 800 años, cuando se le apareció al pastor Juan Alonso de Rivas. “Según la tradición, el pastor cuidaba ovejas y aquella noche la trifulca de la campanita le altera y empieza a mirar, y se encuentra con la Virgen de la Cabeza, que sana al pastor de un brazo que tenía tullido. Esto se ha transmitido de generación en generación”, ha relatado el presidente de la cofradía.

Para el Hermano Mayor de la cofradía, José María Alcántara, “la Virgen de la Cabeza es el centro de mi vida personal y familiar. Desde pequeño nuestra vida gira en torno a ella, nos transmiten los valores, la religiosidad, el agrandar nuestro corazón par ayudar a los demás y nos conduce a su hijo Jesucristo, centro de nuestra fe cristiana”, ha sostenido.

Además, como Hermano Mayor ostenta el único cetro coronado por una imagen que recoge el momento de la aparición de la Virgen ante el pastor: “Es una responsabilidad y manera de identificar durante un año que la Virgen ha entrado en tu casa”, ha señalado.