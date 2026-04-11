Domingo de la Divina Misericordia

Seguimos inmersos en el Tiempo de Resurrección y de Gloria. Hoy, Segundo Domingo de Pascua, seguimos viviendo el Misterio del Señor Resucitado. Este Día con el que concluimos la Octava Pascual, se llama también “Domingo In Albis”.

El motivo de este Nombre es porque los recién bautizados en la Noche Santa de Pascua entraban hoy también con las vestiduras blancas en los primitivos tiempos. Pero las celebraciones de este 12 de abril no terminan aquí. Y es que nos encontramos en una jornada, que viene marcada también por la Fiesta de la Misericordia Divina, instaurada en el año 2000 por San Juan Pablo II.

Dicha festividad se basa en las revelaciones del Señor en los años 30 del siglo pasado a la monja polaca Santa Faustina Kowalska, encargada de difundir esta devoción. El Señor comenzó a mostrarle su Mensaje en el año 1931 donde le pidió que pintasen esa Imagen que había visto de Él. Posteriormente se le vuelve a aparecer para pedirle que difunda a los hombres la importancia de la Misericordia de Dios. Una Gracia disponible para todos los hombres de todos los tiempos. La joven había ingresado en las Hermanas de Nuestra Señora de La Misericordia. Los misioneros de la Divina Misericordia están extendidos por todo el mundo. De hecho muchos son los Devotos de esta Imagen por los Cinco Continentes