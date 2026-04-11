Sigue en directo la Vigilia por la paz convocada por León XIV en el Vaticano

El Papa León XIV ha convocado para hoy una vigilia de oración por la paz en que pide a todos los hombres de buena voluntad que se sumen en oraciones tras una semana en que ha condenado a quienes pretenden utilizar la religión y el nombre de Cristo para la guerra.

El Papa vivió su primera bendición Urbi et Orbi, en la que volvió a hacer una apología de la paz, la gran clave de su pontificado: "¡Que quienes tienen armas en sus manos las abandonen! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras, elijan la paz! No una paz impuesta por la fuerza, sino mediante el diálogo. No con la voluntad de dominar al otro, sino de encontrarlo (...) La paz que Jesús nos entrega no es aquella que se limita a silenciar las armas, sino la que toca y transforma el corazón de cada uno de nosotros. ¡Convirtámonos a esa paz de Cristo! ¡Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón!"

Además, hizo referencia a San Agustín en sus enseñanzas contra el mal: "¡No podemos resignarnos al mal! San Agustín enseña: «Si el morir te causa espanto, ama la resurrección» (Sermón 124,4). Amemos también nosotros la resurrección, que nos recuerda que el mal no tiene la última palabra, porque ha sido vencido por el Resucitado."

"Dejemos a un lado toda voluntad de disputa, de dominio y de poder, e imploremos al Señor que conceda su paz al mundo asolado por las guerras y marcado por el odio y la indiferencia, que nos hacen sentir impotentes ante el mal.", concluía el Papa antes de desear unas felices fiestas" y de convocar una Vigila por la paz de cara a este sábado en la que pedía a todos que le acompañaran en oración para alcanzar la paz.