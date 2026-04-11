El Papa se cita con los jóvenes españoles en Cibeles: "Mientras llega el momento de encontrarnos: no os conforméis con lo mínimo; nos vemos en junio, si Dios quiere"

La histórica visita del Papa a España tiene un nuevo aliciente: León XIV se ha citado con los jóvenes en la mismísima plaza de Cibeles. Lo ha hecho en un mensaje dirigido a los asistentes a la IV Fiesta de la Resurrección, un evento que organiza la Asociación Católica de Propagandistas. "Mientras llega el momento de encontrarnos en Cibeles, os pido: no dejéis pasar el presente; rezad, buscad a Cristo de verdad; no os conforméis con lo mínimo, porque la vida, con Cristo, vale la pena. Rezo por vosotros, os bendigo y os espero. Si Dios quiere, nos veremos en junio.", ha dicho el Pontífice en un mensaje enriquecedor y lleno de buenos consejos para esos jóvenes que han aprovechado este sábado de Octava de Pascua, para celebrar la resurrección de Cristo.

El encargado de leer el mensaje del Papa a los jóvenes y familias que se agolpan por miles en la emblemática plaza de Cibeles, ha sido el cardenal y arzobispo de Madrid José Cobo. El Papa en su mensaje ha agradecido y aclamado la celebración y la fiesta que tiene lugar en Cibeles durante la tarde de este sábado: "¡Cómo desearía que hubiera fiesta en todo el mundo! ¡Cómo desearía que en todas partes la alegría pascual encontrara voces, rostros y cantos! Pero más aún: ¡cómo desearía que la existencia misma de los cristianos se convirtiera en un concierto, en una gran armonía de fe, de unidad, de comunión y de caridad, capaz de anunciar al mundo que Cristo vive! Que el fuego del Cirio pascual salga de vuestros templos. Que consuma toda tibieza interior, toda resignación, toda mediocridad espiritual. Que entre allí donde la fe se ha debilitado, donde el entusiasmo apostólico se ha apagado, donde el cristianismo corre el riesgo de volverse costumbre sin ardor. Y que se inflamen los corazones de quienes se han encontrado con el Resucitado (cf. Lc 24,32). Cristo está vivo y, por eso, nada en nosotros está condenado a la oscuridad del pecado."

De hecho, el Pontífice ha destacado lo necesarias que son iniciativas como estas: "Por eso es hermoso que os hayáis reunido para celebrar, y que lo hagáis ya por cuarto año consecutivo. Es bueno y necesario que la Pascua encuentre también un lenguaje de música, de encuentro y de gozo compartido. La fe en Jesucristo da sentido a la alegría humana; la purifica, la eleva y la lleva a plenitud. Pero precisamente por eso la Pascua nos pide algo más grande que una emoción pasajera; nos invita a dejarnos alcanzar por la Resurrección, para que también nuestra vida comience a ser nueva."

León XIV ha hecho referencia a esa sed de esperanza que recorre el mundo y a cómo celebraciones de este tipo son capaces de inspirar a los más jóvenes a irradiar esa esperanza tan necesaria: "El mundo necesita oír hablar de Cristo y verlo en las obras de los cristianos que viven la novedad del bautismo. Hacen falta jóvenes que no se avergüencen del Evangelio, comunidades que irradien esperanza, testigos capaces de hacer presente al Señor en cada ambiente, vidas encendidas que hagan visible la belleza de la fe. La evangelización no nace, ante todo, de estrategias, sino de corazones transformados por el Señor resucitado."