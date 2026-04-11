¿Cómo está Argelia antes de recibir al Papa? El gas, la pugna con Marruecos y un régimen autoritario marcan los últimos años del país de San Agustín

San Agustín de Hipona nació, vivió y murió en lo que hoy es Argelia, el país más grande de África que se extiende desde el Mediterráneo hasta el corazón del desierto del Sáhara, que ocupa buena parte del territorio y hace que el 90% de la población se concentre en la costa mediterránea, es decir, en el 10% del territorio. La posición de Argelia asomada al mar Mediterráneo es un privilegio total para el país norteafricano, que es la tercera economía de África por detrás de Sudáfrica y Egipto y que tiene en la Unión Europea a un gran socio comercial.

Sus relaciones comerciales son la razón de su riqueza y es que Argelia es uno de los principales productores de petróleo y gas del mundo y el principal exportador de estos recursos a países como Italia o España. Una posición que les garantiza una estabilidad y una fuerza en la región con la que solo puede competir Marruecos, su vecino y gran enemigo geopolítico por el tema del Sáhara Occidental y la postura frente a Israel. Son las dos potencias del Magreb y antagonizan hasta en sus alianzas, si Marruecos tiene en Estados Unidos a su gran valedor, Argelia tiene detrás a la Rusia de Putin. Ese antagonismo se está desplazando cada vez más al ámbito militar, en el que Argelia gasta más del 10% de su PIB y Marruecos en torno al 9%. Son cifras altísimas si tenemos en cuenta la reciente polémica con el gasto en defensa de los países de la OTAN y la negativa de España a aumentar su gasto del 2 al 5%, así como la incapacidad de muchos otros países para llegar a la cifra propuesta por Trump.

La rivalidad regional, de hecho, ha afectado a España, que tiene en Argelia a su principal socio en la exportación de gas natural, junto a Estados Unidos. Los gestos recientes de Pedro Sánchez en favor de Marruecos y en detrimento de los saharauis provocaron una crisis diplomática con los argelinos que no se ha normalizado hasta que España ha liderado la postura contraria a Trump en la guerra de Irán.

Los cristianos, una situación difícil

El Papa llegará a un país con mucho que decir en el continente africano, con gran importancia geopolítica y con una población mayoritariamente musulmana, más o menos el 98%. La constitución, de hecho, define Argelia como un país musulmán, aunque es un gobierno laico, separado de la religión. Los cristianos sufren discriminación, sin embargo, especialmente los protestantes que son la mayoría de la reducida comunidad cristiana que habita el país. Según la ONG Puertas Abiertas, que se dedica a denunciar y fiscalizar la persecución cristiana en el mundo, hay unos 156 mil cristianos en Argelia, un 0'33% de la población total. Estos sufren persecución, acoso en sus lugares de trabajo, ven constantemente cómo sus iglesias y sus lugares de culto son clausurados, los conversos al cristianismo desde el islam - la mayoría de los cristianos argelinos lo son - sufren la marginación de sus familias y sus comunidades, con especial crudeza en el sur rural del país y los hombres, habitualmente líderes religiosos, se enfrentan a detenciones arbitrarias y a un hostigamiento intolerable por parte de las autoridades.

Es parte del funcionamiento de un estado autoritario, que bajo las apariencias de unas elecciones se presenta como una república democrática presidencialista, pero cuyos líderes desde la independencia en los años 60 tras la guerra contra Francia, han pertenecido todos a un partido político, el Frente Nacional de Liberación, única formación política legalizada hasta los años 90. El actual líder es Abdelmadjid Tebboune que lleva en el cargo desde el año 2019 y que fue reelegido hace dos años en el 2024 con el 80% de los votos en unos comicios que contaron con una bajísima participación de menos de la mitad de los ciudadanos. La razón por la que tan poca gente participó fue que se celebraron en verano, con unas temperaturas exageradamente altas y que sobre ellas cayó la duda de que fueran realmente un proceso limpio. Tebboune se presentó acorralado por la corrupción y las medidas cada vez más autoritarias, por lo que resultaba sorprendente su resultado tan abultado. El resto de candidatos impugnaron los resultados, de hecho.