El cardenal Cañizares en su despedida a Valencia: "Todo llega y yo he alcanzado la meta"

Con un fuerte y extenso aplauso, han “despedido” los asistentes a la rueda de prensa del cardenal Antonio Cañizares al que ha sido su arzobispo desdés de más de 8 años.

Emocionado, el cardenal, ha querido anunciar el nombramiento del que será su sucesor, previsiblemente en el mes de diciembre, Enrique Benavent. Cañizares ha mostrado su cariño y cercanía al nuevo arzobispo al que ayudará desde su nuevo servicio como administrador apostólico, previsiblemente el 10 de diciembre, cuando tenga lugar la toma de posesión.

Os agradezco toda vuestra ayuda y trabajo

“Todo llega, he alcanzado la meta”, ha expresado Cañizares al comunicar que pasaba a ser arzobispo emérito de Valencia. “Os agradezco con toda mi alma toda vuestra ayuda y trabajo, para alabar y bendecir a Dios durante estos años, donde he palpado la misericordia de Dios”. “El nunca nos ha abandonado, pese a mi torpezas y pecados, Él con su infinita bondad e infinito amor generoso no me ha abando nado en estos años intensos, algo que me sobrepasa y desborda”. “Valencia se me confió a mi cuidado y por ella me gasto y desgasto hasta el extremo, hasta la extenuación si así se requiere”, ha destacado.





"Vais a seguir ayudándome"

El administrador apostólico ha afirmado que “doy gracias a Dios, por concederme este lugar hace 8 años en mi ministerio episcopal y también hoy al final de mi servicio quiero dar gracias por este don que Dios me ha concedido que tanto estimo, admiro y agradezco. Me complace deciros que os necesito, que cuento con todos vosotros que vais a seguir ayudándome mucho”. El cardenal ha concluido sus palabras aludiendo al Magnificat, "proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado mi humildad".





Un caudal de doctrina

Por su parte, Vicente Fontestad Pastor, vicario general de la archidiócesis ha querido subrayar en el día de santo Tomás de Villanueva, las cuatro condiciones del “buen Pastor” que sin duda “nos ha demostrado el cardenal durante estos años”: “Por eso queremos darle las gracias, porque en su vida como pastor ha expresado un amor incondicional a todos, en especial por los sacerdotes”. Además, ha dicho, “la Iglesia de Valencia sabe su amor por los más pobres, con la fundación diocesana Pauperibus , "el servicio que hace fructificar nuestros talentos y da sentido a la vida: de hecho, no sirve para vivir el que no vive para servir”.





Una preocupación, la del purpurado, que se enfatizó durante la pandemia, “cuando el cardenal nos acompañó en cada momento de dificultad”. “Es usted un caudal de doctrina, que con valentía ha dicho lo que consideraba en cada momento, para el bien del Pueblo de Dios y el anuncio del Evangelio”, ha concluido el vicario, antes de dar paso a la lectura de las primeras palabras de Benavent a sus nuevos diocesanos.