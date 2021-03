El card. Omella pide rezar por el viaje del Papa a Irak, el "más difícil de los que ha realizado"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el card. Juan José Omella, ha recordado en su cuenta personal de twitter el viaje del Papa Francisco que empieza este viernes, 5 de marzo. “Hoy comienza el Viaje del Papa a Irak, cuna del cristianismo” ha afirmado el arzobispo de Barcelona.

El card. Omella ha añadido en su tuit que “posiblemente sea el más difícil de los que ha realizado por la complicada situación que vive el país pero, seguramente, el más emocionante por ser un país devastado por las guerras”.

Y ha pedido a toda la sociedad rezar “para que transcurra en paz”.

Hoy comienza el #ViajeDelPapa a #Irak, cuna del cristianismo. Posiblemente sea el más difícil de los que ha realizado por la complicada situación que vive el país pero, seguramente, el más emocionante por ser un país devastado por las guerras. Recemos para que transcurra en paz. pic.twitter.com/4Wx0cArkCQ — Card. Juan José Omella (@OmellaCardenal) March 5, 2021

Desde este viernes 5 de marzo y hasta el lunes 8, el Papa Francisco volverá a hacer historia tras ser el primer Pontífice que pise tierras iraquíes, en el primer viaje apostólico que además realizará Francisco fuera de las fronteras italianas desde que estallase la pandemia del coronavirus.

De esta manera, el Santo Padre hará realidad el sueño incumplido de San Juan Pablo II,quien no pudo asistir a Irak en el año 2000 para visitar los santos lugares bíblicos con motivo del Jubileo de la Iglesia Católica. EEUU, Israel y el Reino Unido no vieron con buenos ojos el deseo del Papa polaco, ya que Sadam Husein mantenía una "brutal dictadura", por lo que no era el momento para escenificar un apretón de manos entre Juan Pablo II y el dictador.

Francisco sí podrá llevar a efecto este viaje no exento de dificultades. Y es que el sucesor de Pedro acudirá a una tierra de minoría cristiana que ha sufrido verdaderas masacres y persecuciones en los últimos años, con el auge del terrorismo islámico.

De esta manera, el Papa argentino acude a Irak con el triple objetivo de encontrarse con la comunidad cristiana, estrechar los lazos de diálogo con el Islam, y abordar la crisis política que sufre Irak desde hace decenios. La zona que visitará el Papa es escenario de choques entre sunníes y chiíes, y ha estado bajo la influencia del yihadismo.