Enraizados recurrirá ante los tribunales la supuesta suspensión del acto programado en el Congreso de los Diputados

La Fundación Enraizados ha expresado su “profunda preocupación” ante la supuesta cancelación del acto programado en el Congreso de los Diputados 'Lo que aporta la fe católica a España y a Europa' para este lunes, 13 de octubre a las 16.30h.

Pese a que diferentes medios ha informado de esta supuesta cancelación, la fundación asegura no haber recibido aún “notificación oficial ni comunicación formal alguna por parte de la citada institución”.

“Nos hemos enterado de la presunta cancelación por la prensa. Nadie del Congreso nos ha comunicado formalmente una resolución, ni los motivos concretos de la medida”, ha señalado el presidente de la Fundación Enraizados, José Castro Velarde, que lamenta que esta situación “nos coloca en un escenario de indefensión y constituye un acto de censura preventiva sin precedentes”.

Enraizados presentará en los tribunales medidas cautelares urgentes

Hasta que no se produzca una comunicación oficial, la organización mantiene la convocatoria en el lugar y hora convenida, y denuncia que los medios “dispongan de más información que la propia entidad directamente afectada. Esta opacidad nos deja completamente indefensos para ejercer nuestro derecho de defensa o actuar en contra de la medida”, subraya Velarde en el comunicado.

Ante esta situación, la organización anuncia que solicitará el amparo de los tribunales mediante la presentación de medidas cautelares urgentes, al considerar que la notoriedad mediática del caso “evidencia la indefensión en la que se encuentra, agrava la vulneración de derechos fundamentales y exige una respuesta inmediata para evitar daños irreparables”.

Enraizados niega que se trate de un acto político, sino un foro para reivindicar la fe en la sociedad

Enraizados también ha querido desmentir que el foro 'Lo que aporta la fe católica a España y a Europa' se trate de un acto político o “de exaltación ideológica alguna”, recordando que el foro nació con el propósito de “abrir un espacio de reflexión y encuentro en el corazón de la vida pública española. Nuestro objetivo es visibilizar el valor que la fe católica aporta al bien común, a la cohesión social y a la dignidad de la persona”.

A raíz de esta idea, subraya que desde la fundación “buscamos reivindicar la presencia constructiva de la fe en la cultura, la política y la acción social, desde la convicción de que una sociedad que excluye a Dios termina, inevitablemente, construyéndose contra el hombre”, argumenta.