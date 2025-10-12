Hoy, Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario, celebramos a la Virgen del Pilar. Tal y como cuenta la tradición, Santiago viene desde Palestina a predicar el Evangelio de Cristo, hasta España. Pero la desidia de los primitivos pobladores ante la Fe, hace que el Apóstol se siente a orillas del Ebro, con gran abatimiento.

Le acompañan unos pocos conversos que se sienten entristecidos. Y es ahí cuando La Virgen se le aparece para confortarlo. Esta Venida de la Reina del Cielo tiene lugar en “Carne mortal” antes de su Asunción a los Cielos.

La Señora le da ánimos para seguir con su tarea por esta zona y le asegura que será una Tierra muy querida y protegida por Ella. Al mismo tiempo le encomienda la edificación de un gran Templo donde pondrá su Trono para bendecir a todos sus hijos. El Papa Clemente XII instaura la Festividad de Nuestra Señora del Pilar, el día 12 de octubre.

Tal día como hoy, en 1492 se descubre América y bajo el Manto de la Virgen del Pilar tiene lugar la Evangelización del Nuevo Continente. Precisamente el Evangelio de este día presenta el momento en el que el Señor predica y una mujer entre el gentío alaba a su Madre que le engendró y le alimentó.

Cristo alaba a su como la Mujer que escucha la Palabra de Dios y la cumple. Sobre la Iglesia mozárabe que había se levanta el Santo Templo Mariano del Pilar que ha tenido diversos retoques hasta llegar a nuestros días. Muchas son las personas que se acercan hasta este Lugar para orar ante la Santísima Virgen y venerar su Santo Pilar.