La Iglesia escribe una nueva página para su Historia con la visita del Papa Francisco a Irak

Desde este viernes 5 de marzo y hasta el lunes 8, el Papa Francisco volverá a hacer historia tras ser el primer Pontífice que pise tierras iraquíes, en el primer viaje apostólico que además realizará Francisco fuera de las fronteras italianas desde que estallase la pandemia del coronavirus.

De esta manera, el Santo Padre hará realidad el sueño incumplido de San Juan Pablo II,quien no pudo asistir a Irak en el año 2000 para visitar los santos lugares bíblicos con motivo del Jubileo de la Iglesia Católica. EEUU, Israel y el Reino Unido no vieron con buenos ojos el deseo del Papa polaco, ya que Sadam Husein mantenía una "brutal dictadura", por lo que no era el momento para escenificar un apretón de manos entre Juan Pablo II y el dictador.

Francisco sí podrá llevar a efecto este viaje no exento de dificultades. Y es que el sucesor de Pedro acudirá a una tierra de minoría cristiana que ha sufrido verdaderas masacres y persecuciones en los últimos años, con el auge del terrorismo islámico.

Las claves del viaje del Papa Francisco a Irak

De esta manera, el Papa argentino acude a Irak con el triple objetivo de encontrarse con la comunidad cristiana, estrechar los lazos de diálogo con el Islam, y abordar la crisis política que sufre Irak desde hace decenios. La zona que visitará el Papa es escenario de choques entre sunníes y chiíes, y ha estado bajo la influencia del yihadismo.

Los cristianos de Irak estaban en esa tierra antes de la creación del país, pero en los últimos años han sufrido un auténtico genocidio. Uno de los territorios que visitará el Pontífice será la llanura de Nínive, cerca de Mosul, donde hay multitud de pueblos cristianos como consecuencia de las convulsiones provocadas por la caída del régimen de Sadam Hussein.

Así las cosas, en su viaje internacional número 33, Francisco alentará a la comunidad cristiana que ha sufrido persecución, y a pesar de todo continúa en la tierra de sus antepasados tras pagar un alto precio. A lo largo de tres días visitará seis ciudades: Bagdad, Najav, Ur, Erbil, Mosul, Qaraqosh, le escucharemos en cuatro discursos, dos homilías, una oración de sufragio por las víctimas de la guerra y un Ángelus.

Entre los escombros de ciudades donde los yihadistas intentaron borrar toda presencia cristiana Francisco va dispuesto a promover la paz, el diálogo y la fraternidad y a reconstruir la confianza.

Un viaje marcado por la covid-19

El director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, explicó a los periodistas que la visita del pontífice al país árabe "respetará todas las medidas que han sido solicitadas y que están en vigor por el Gobierno iraquí y las autoridades eclesiásticas", al responder a una cuestión sobre la oportunidad de este viaje.

Desde el Vaticano insistieron en que el Papa viajará en un vehículo cerrado para evitar que se formen aglomeraciones a su paso para verlo y que ninguno de los actos previstos congregará a más de 100 personas "para minimizar el riesgo". A excepción de la misa que se celebrará en el estadio de Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, en la que se ha previsto una asistencia para 10.000 personas, cuando puede contener hasta 30.000, explicaron.

"No ha sido fácil, pero este es probablemente el primer momento posible para un viaje como éste. Se han tomado todas las precauciones desde el punto de vista de la salud, pero quizás la mejor forma de interpretar este viaje es como un acto de amor. Por esta gente, por estos cristianos.Y todo acto de amor puede interpretarse como un gesto extremo", aseguró Bruni.