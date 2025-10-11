La sorprendente celebración de un jugador del Manchester City que revoluciona la Premier League: "Salvó mi vida"

No es habitual que un futbolista del Manchester City, tras ganar 3-0 el derbi contra el Manchester United, hable más de lo que pasó después del partido que del partido mismo. Pero eso es exactamente lo que hizo Jeremy Doku hace unas semanas. El extremo belga de 23 años compartió en su cuenta de Instagram una publicación que dejó a muchos con la boca abierta: fotografías de su bautismo junto a su prometida, acompañadas de unas palabras contundentes: "Victoria importante en el derbi. Ya sabía que mi día terminaría en victoria; ayer mi novia y yo fuimos bautizados. ¡Jesús salvó mi vida!". Para Doku, lo verdaderamente trascendental de aquel domingo no fueron los tres puntos, sino el paso que dio en su vida de fe.

Lo que hace especial esta historia es que Doku no se limitó a publicar una foto y desaparecer. El futbolista se ha abierto sobre cómo su fe influyó incluso en su rendimiento durante el derbi de Manchester. En declaraciones tras el encuentro, el belga confesó algo sorprendente: "Hoy ya era una victoria para mí porque después del juego iba a ser bautizado. Quizás por eso me sentí tan motivado en la cancha. Estoy muy feliz con el desempeño y con la victoria".

jeremy doku jugador del manchester city

Pero más allá del partido, las palabras de Doku revelan una reflexión profunda sobre lo que significa el bautismo para él. "No hay nada más importante para mí que la fe. Como cristiano, cuando eres bautizado, tu antigua naturaleza pecaminosa muere y empiezas a vivir con Dios. Resucitas con Jesús. Es una decisión personal, que cobra sentido cuando entiendes lo que significa", ha explicado el jugador.

"Mi propósito va más allá del fútbol y la fama"

Una de las declaraciones más potentes de Doku tiene que ver con cómo entiende ahora su carrera y su vida. "Jesús salvó mi vida. Ahora entiendo que mi propósito va más allá del fútbol y la fama: está en servir y vivir la voluntad de Dios", ha afirmado el extremo. Estas palabras invitan a preguntarse qué vivió el futbolista belga antes de llegar a esta conclusión. Aunque no ha dado detalles específicos sobre momentos oscuros o crisis personales, su afirmación de que "Jesús salvó mi vida" sugiere que hubo algo de lo que necesitó ser salvado: quizás la presión del alto rendimiento, la vacuidad de la fama, o simplemente la búsqueda de un sentido más profundo.

jeremy doku jugador del manchester city

Doku, nacido en Amberes y con raíces ghanesas, ha recorrido un camino meteórico en el fútbol. Desde las categorías inferiores del Anderlecht hasta fichar por el Manchester City por 65 millones de euros en 2023, el belga ha experimentado lo que supone estar en la élite mundial del deporte. Y precisamente en ese contexto de éxito profesional es donde su testimonio cobra más valor. No habla desde el fracaso deportivo, sino desde la cima, y aun así reconoce que sin su fe todo lo demás quedaría vacío. Doku atribuye su éxito y perseverancia al apoyo de su familia y a la orientación espiritual recibida desde pequeño.

"Espero que mi historia inspire a otros"

Doku no se guarda su fe para sí mismo. Su intención es clara: quiere ser testimonio. "Espero que mi historia inspire a otros. La verdadera victoria es vivir con Jesús y compartir Su amor dentro y fuera del campo", declaró tras el bautismo. Esta frase resume perfectamente su visión: los goles, las asistencias y los trofeos son importantes, pero la verdadera victoria tiene otro nombre.