El Cachorro de Sevilla ya luce en su paso y la Esperanza de Málaga en su trono horas antes de la histórica procesión por Roma

Ha llegado el día grande que durante meses llevan esperando las hermandades del Cachorro de Sevilla, la Esperanza de Málaga y el Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León, que es la procesión por las calles de Roma en el marco del Gran Jubileo de las Cofradías, y que este histórico sábado, 17 de mayo, reunirá a más de 100.000 fieles.

Será a partir de las 14h cuando las cofradías inicien su itinerario de ida y vuelta, de casi cuatro kilómetros, con salida y encierro en el mismo punto, igual que ocurre en Semana Santa, y que incluirá puntos emblemáticos de la Ciudad Eterna como el Coliseo o el Circo Máximo.

De hecho, en el recorrido no se ha producido ninguna variación respecto al aprobado en marzo por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles: Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana.

Tras haber sido expuestos y venerados por miles de fieles desde el pasado miércoles en la capilla San Pío X de la Basílica de San Pedro, las imágenes del Cristo de la Expiración y la Virgen de la Esperanza fueron trasladadas en la tarde de este viernes a la piazza Celimontana, próxima al Coliseo, desde donde saldrán en procesión este sábado a partir de las dos de la tarde.

El Cachorro y la esperanza ya lucen en su paso y trono

La hermandad del Cachorro realizó un traslado en andas con el crucificado por las naves de San Pedro, con la mayor solemnidad posible, pasadas las cuatro de la tarde. Por su parte la Virgen de la Esperanza de Málaga fue trasladada en compañía de los devotos.

En estas horas previas a la procesión, tanto el emblemático crucificado de la Semana Santa sevillana como la imagen mariana malagueña lucen en su paso y trono, listas para vivir un acontecimiento sin igual en su historia.

En la tarde de este viernes, también tuvo lugar la recepción en la Embajada de España en Roma, presidida por la embajadora de nuestro país ante la Santa Sede, Isabel Celaá, y en la que estuvo presente el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáiz Meneses. Este último agradecía en su perfil de X (antiguo Twitter) "su amable acogida y sus palabras de ánimo, y, sobre todo, su apoyo a las tareas organizativas de la Gran Procesión".