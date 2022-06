Argüello: “El desafío de los católicos en favor de la vida va más allá de acudir a una manifestación”

“Nos parece bien decir no a este tipo de leyes y el generar una movilización en favor de la vida”. Así lo ha expresado Luis Argüello en la rueda de prensa en la que ha informado de los trabajos de la Comisión Permanente de la CEE que se ha celebrado el 21 y 22 de junio en Madrid.

Preguntado por los periodistas sobre la participación en la manifestación a favor de la vida convocada en Madrid para este 26 de junio, el arzobispo electo de Valladolid ha valorado “las salidas a la calle” pero ha lanzado “un desafío mucho mayor”: “Los obispos pensamos que va más allá de una manifestación, pide una manera de vivir, una alternativa cultural, una forma de trabajar en diversas dimensiones y aspectos”. Por eso, ha explicado refiriéndose a la nota de la Subcomisión para la Familia y defensa de la Vida que el llamamiento que se hace “se refiere a las diversas formas de expresar este «sí a la vida y sí a la familia». Indudablemente ante la convocatoria de una movilización específica para este domingo, se contempla, puesto que efectivamente está convocada”.

Además, el portavoz de los obispos ha subrayado que las movilizaciones en la calle “es algo genuino, algo propio de la vocación laical”. Otra cosa, ha insistido, “es que los laicos, además, en determinados asuntos que pueden subrayar lo esencial de la comprensión cristiana de la vida, puedan venir acompañados de sus pastores”.

Una afirmación que respondía a las preguntas sobre si los obispos acudirán a dicha manifestación. “Francamente no creo que sea aso, aunque puede que aluno lo haga”, ha desvelado el secretario añadiendo los obispos tienen convocatorias en las mismas diócesis ese mismo domingo con motivo del Encuentro Mundial de las Familias convocado por el Papa y que pese a celebrarse en Roma, convoca a las diócesis a celebrar en sus sedes diferentes actividades para unirse al Encuentro.

Un año de Ley de Eutanasia

Argüello ha destacado las propuestas legislativas que fomentan “la cultura de muerte o buscan en la muerte solucionar los problemas, que nos parece que es algo que no contribuye al progreso de la sociedad y al bien común”. De hecho ha recordado que en estos días estamos celebrando el primer año de la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia. “A este respecto, la Comisión Permanente hace un llamamiento general a los católicos que en el propio camino sinodal se ha destacado, y es esa presencia publica de ese testimonio lo que nos parecen más esencial desde el punto de vida de la dignidad humana”.

Respecto a la cuestión del aborto, Argüello ha matizado que no es una cuestión especifica de los creyentes. “Los avances de la ciencia hacen que hoy en día, sin que se pueda acudir a ninguna pagina de la Biblia, que en el seno de una mujer embarazada hay una vida nueva, por eso creo que estas movilizaciones interpelan a cualquier persona que tenga esta sensibilidad en favor de la vida, desde los conocimientos de la pura razón”. Por eso “nosotros invitamos a que los católicos se movilicen, pero no queremos que parezca una manifestación solo de la Iglesia, porque pensamos que esta cultura en favor de la vida es algo que podemos compartir con creyentes de otras religiones y con muchos hombres y mujeres que, siendo agnósticos o no creyentes, empiezan a caer en la cuenta de que la defensa de la vida en todos los momentos y especialmente en los que la vida es mas indefensa, es una línea roja que conviene no atravesar”.