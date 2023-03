Ángel Catela, participante en la I Jornada Deporte y Fe: “Cada vez le doy más importancia a la fe en mi vida”

Este jueves arrancó la primera jornada Deporte y Fe, que nace con vocación de continuidad donde se van a abordar temas y aspectos relacionados con la fe y el deporte y también se organiza con la idea de buscar e impulsar nuevas formas en la difusión del mensaje del Evangelio. Esta primera edición está dirigida, principalmente, a la comunidad educativa y deportiva, con el fin de crear un foro de discusión y reflexión en el que surjan fórmulas y estrategias para trabajar con el deporte en el ámbito educativo, como herramienta para la pastoral en el deporte y, en último término, ser instrumentos y testigos de la transmisión de los valores cristianos a través de la práctica deportiva. Está organizada por Salesianos Pamplona, en colaboración con el Arzobispado de Pamplona y Tudela.

Ángel Catela es uno de los jóvenes que va a participar en este evento y ha atendido a ECCLESIA para detallar lo que espera vivir. Ha explicado que “soy estudiante en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid y se nos plantean actividades formativas para obtener créditos y así superar la carrera que se estudia, en mi caso Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.Da la casualidad de que mis padres conocen a la profesora que da clase en el tercer año de mi carrera y justo organizaba un congreso de deporte y fe y, aprovechando que soy católico, me venía como anillo al dedo. Se lo dije a un amigo que no estudia en mi carrera, pero que también es católico y nos cogimos un tren y aquí estamos”.

“Juego en el equipo de baloncesto de mi universidad”

En relación a lo que van a vivir en el evento, indica que “tenemos la expectativa de que somos los más jóvenes seguro. Tenemos muchas ganas porque van personalidades como el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y tenemos muchas expectativas en saber lo que nos dicen. También van a participar ex deportistas y tiene muy buena pinta. Yo entreno baloncesto dos días a la semana y juego en el equipo de mi universidad”.

“Deporte y fe tienen mucho peso en mi vida”

Sobre lo que le parece la mezcla de deporte y fe en un evento, expresa que “la verdad es que me sorprendió, porque yo me suelo apuntar a actividades que tienen que ver con la fe pero por separado del deporte y viceversa. Una actividad que junte a las dos cosas que tienen mucho peso en mi vida me pareció una idea muy buena y estoy muy agradecido a la amiga de mi madre que lo ha organizado”.

Por último nos cuenta que “le doy mucha importancia a la fe en mi vida. Justo antes de ir a la universidad, no solía ser un chaval de misa diaria. Iba a misa los domingos con la familia y ya está. A base de empezar en la universidad y aprovechando que tengo la capilla a mano suelo ir a misa a diario y siempre me paro a rezar cuando paso por delante de ella. Cada vez le doy más importancia y tiene más peso para mi”.