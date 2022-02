Adoratrices llama a la sociedad a cuidar y acompañar a las víctimas de trata: el 72% son mujeres y niñas

La Religiosas Adoratrices de la Provincia de Europa-África se suman este 8 de febrero a la conmemoración de la VIII Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata, cuyo tema gira este año entorno a “la fuerza del cuidado: mujeres, economía y trata de personas”. Y lo hacen llamando a la sociedad a acompañar y cuidar a las víctimas de trata y también a las personas que las acompañan en los procesos de integración y de reinserción social.

Desde la provincia Europa-África se participa y coordina los actos de memoria litúrgica de Santa Josefina Bakhita de las diócesis de Córdoba, Almería, Burgos, Sevilla, Barcelona, Valencia, Oviedo, Madrid y Ciudad Real, impulsados por la subcomisión de Migraciones.

En estos lugares se llevan a cabo distintas actividades como vigilias de oración o círculos de silencio en memoria de santa Josefina Bakhita, las víctimas de trata y también de las personas están comprometidas a ayudar a mujeres, hombres y niñas y niños que sufren explotación.

De hecho, la pandemia de la covid ha incrementado las situaciones de vulnerabilidad que han implicado a las personas de mayor riesgo y, de forma desproporcionada a mujeres y niñas. Así, según el Informe Mundial Sobre Trata de Personas de la UNODC de 2020, el 72% de las víctimas identificadas de trata son mujeres y niñas, un porcentaje que se incrementa en el contexto de trata con fines de explotación sexual.

Como cada año, la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas es coordinada por la red internacional de lucha contra la trata de personas Talitha Kumque está integrada por más de tres mil religiosas y colaboradores laicos en todo el mundo.

La conmemoración incluye la celebración de un maratón de oración promovido por las Uniones Internacionales de Superiores y Superioras Generales (UISG) en colaboración con la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y Caritas Internationalis, entre otros. El maratón de oración seguirá los distintos husos horarios, comenzando por Oceanía y concluyendo en Norteamérica y podrá seguirse a través de la web de la jornada www.preghieracontrotratta.org

A este maratón se suma también la Provincia Europa-África de RR Adoratrices desde los distintos lugares en los que están presentes: España, Portugal, Francia, Reino Unido, Italia y África.

