15,7 millones de españoles mayores de 16 años están solteros, la Iglesia tiene iniciativas para hacer que se sientan más acogidos

"La Iglesia tiene muchos espacios para jóvenes, para familias, para parejas, pero para solteros no hay nada, entonces vas a misa y vuelves a casa, porque no hay espacio para ti", cuenta Juanjo Rodríguez en Ecclesia Al Día. Fue una amiga colombiana de Juanjo la que tuvo la idea, buscó consejo en un convento para encontrar matrimonio, las monjas les dieron unas pautas y tanto ella como las 5 amigas que le acompañaban encontraron matrimonio. Así, su amiga animó a Juanjo a seguir su ejemplo y este impulsó esa iniciativa llamada Lazos de Caná.

Comenzó en una parroquia de Sabadell con ponencias, testimonios y convivencias en las que la afluencia fue masiva. Ahora son siete grupos repartidos por toda España con más de mil personas incluidas. En los grupos hacen Eucaristía, adoraciones con el Santísimo y formación con ponentes de la talla de Pep Borrell, Tasio Pérez, Fernando Poveda, Oriol Jara... que ayudan a saber llevar la soltería o a poder discernir la vocación de cada uno.

Esa es la principal idea, discernir la vocación de cada uno y no buscar pareja necesariamente, si es que ese no es el camino, la soltería o el camino religioso pueden ser opciones igualmente válidas. Cada año realizan un retiro a algún lugar, el año pasado fue en el Valle de los Caídos, este año se irán a Valencia. Además, la idea es que esos solteros que ya ven que tienen una edad, no se desanimen y no pierdan nunca la esperanza, la vocación y el amor se puede alcanzar en cualquier edad. Lo hacen en retiros, peregrinaciones como a Medjugore y alguno sale con pareja incluso. "Si no nos ponemos en manos de Dios por mal camino vamos", concluye Juanjo que, añade que aunque encuentre pareja seguirá con el proyecto de "Lazos de Caná".