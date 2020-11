La desapercibida confesión de Fabiola, mujer de Bertín Osborne, sobre su hijo Kike y que hoy cobra sentido

La mujer de Bertín Osborne, Fabiola Martínez, se ha convertido en una de las figuras mejor valoradas de nuestro país, especialmente en las últimas horas, donde se ha mostrado muy crítica con la 'Ley Celaá', al constituir un verdadero ataque a la educación especial, que las aboca al cierre.

Fabiola, de origen venezolano, llegó a España hace unas dos décadas. En 2006 se casó con el presentador y artista andaluz y, con el paso de los años, ha dejado de ser conocida como la esposa de Osborne para brillar con luz propia y convertirse en un personaje relevante.

Una mujer que siempre se ha mostrado firme en sus convicciones, tal y como demostró, por ejemplo, en la entrevista que concedió a la revista 'Diez Minutos' en la que, entre otros muchos asuntos, hablaba sobre el papel de la Religión. Fabiola se mostró creyente y a favor de la vida. Un tema que le ayudó a salir adelante en momentos complicados, como el día que conocieron que su hijo Kike nació con una lesión cerebral que cambió la vida de la venezolana y de su marido.

La fe, uno de los motores para Fabiola afrontara la discapacidad de Kike

"¿Qué papel juega la religión en la manera de encarar estas situación?", le preguntó la periodista Rosa Villacastín durante la entrevista en 'Diez Minutos'.

"Cuando no crees acabas creyendo, porque llega un momento en el que sientes que estás en manos de no se sabe quién", explicó a la revista. "Cuando te dicen 'de esta noche no pasa su hijo', si no eres creyente rezas a quien sea", afirmó la mujer del presentador. Además, se definió como una persona muy provida, aunque entiende y respeta a quien no quiere que su hijo pase por situaciones tan dolorosas. "Yo sólo pedía que Kike saliera adelante".

La familia Osborne cuenta con una entidad en la que pretenden dar visibilidad y concienciar sobre el colectivo de personas con daño cerebral. Desde que nació su primer hijo, Fabiola ha peleado por el derecho y el bienestar de Kike con necesidades especiales. Se ha encontrado muchas dificultades en el camino, pero nunca ha dejado de luchar por él.

El primer hijo de Bertín y Fabiola

Kiko, el hijo de Bertín y Fabiola, nació de forma prematura y con una grave enfermedad: una parálisis cerebral debido a una infección de Listeria durante el embarazo.

Su madre suele colgar vídeos en la red social, Instagram, en los que se le ve a Kike haciendo ejercicios de rehabilitación. "Cuando le ves luchar y esforzarse así es cuando sientes de verdad que todo merece la pena", escribió Fabiola. Poco a poco Kike ha ido notado los resultados de tantas operaciones. Es un ejemplo de superación.

Además, el joven, de 13 años, ha tenido que luchar contra la covid-19. Por suerte, lo ha pasado aislado y de forma asintomática en Sevilla. Sus padres estaban bastante preocupados, ya que su hijo pertenece a un grupo de riesgo, como hemos dicho, al padecer una importante enfermedad.

La Fundación Bertín Osborne

Fabiola Martínez y Bertín Osborne llevan años creando iniciativas sociales a través de la Fundación. Un proyecto solidario en el que acompañan a familias y generan bienestar y emociones positivas. Además, tratan de dar atención, orientación, formación e información a familias de niños y niñas con discapacidad.

"Pide un deseo. ¿Y si cae aquí el Gordo de Navidad?", ha anunciado la asociación. Este año la Fundación Bertín Osborne ha lanzado un décimo de Navidad con fines solidarios para ayudar a mejorar el bienestar de las familias de niños y niñas con discapacidad a través de las iniciativas de información, formación y atención psicológica.

Las respuestas a la nueva Ley de Educación

Cuando la ministra Isabel Celaá anunció la nueva reforma de la ley educativa, fueron muchas las plataformas formadas por familias con hijos de diferentes necesidades que se mostraron en contra de la legislatura. Sería un grave error que desapareciesen los centros especiales.

El mensaje de Bertín

Hace unos días, la sociedad se hizo eco de un vídeo que publicó el presentador de 'Mi casa es la tuya', en su cuenta de Instagram, explicando por qué la nueva Ley de Educación de la ministra Isabel Celaá no tiene sentido alguno, ya que si se aplica esta legislatura, como hemos recalcado antes, desaparecerán los colegios de educación especial.

Son muchos los niños que necesitan ese tipo de escuelas: "Hay docenas de miles en España, como mi hijo, que necesitan permanentemente atención. Hablo de cambiarles de pañales cada dos horas, intentar entender lo que les están diciendo, darles de comer, darles las medicinas...", declaró Osborne.

Bertín anunció que los que deberían ser los beneficiados de esta ley, son los más perjudicados: "Hay muchos niños como el mío que van a ver perjudicado su desarrollo y su vida".

"Hay niños con lesiones cerebrales de todo tipo. Algunos no tienen ninguna autonomía y son 100% dependientes. En un colegio ordinario no van a poder ayudarles", subrayó el presentador. Además, ha recalcado que los padres son los primeros que querrían que fuesen a un colegio ordinario, pero la realidad no es esa.

El mensaje de Fabiola

Fabiola Martínez ha sido crítica con la reforma educativa que promueve Isabel Celaá en 'La hora de La 1'. No le hace ninguna gracia esta ley y desaprueba que los niños que acuden a un colegio especial, tengan que estudiar una Educación Ordinaria: "Afecta en todos los sentidos en el momento que se plantea que poco a poco vayan vaciando los colegios de educación social para meterlos a todos en el mismo saco".

"El mensaje de las entidades que hablan por la discapacidad, que no nos representan a todos, siempre defienden los derechos y tener todas las oportunidades", algo que le parece incongruente a Fabiola.

"Obviamente la igualdad es importante y la integración también lo es", ha explicado la madre de Kike remarcando la igualdad de las oportunidades, no de las personas porque todos somos diferentes. "No es discriminatoria, es excluyente", anunció Fabiola en el programa.