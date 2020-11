La respuesta de Bertín Osborne a Isabel Celaá después de aprobar la nueva ley educativa

El cantante Bertín Osborne ha sido una de las principales figuras en no aceptar la nueva ley de educación, la octava en nuestro país. La medida aprobada por el Congreso de los Diputados por la mínima, uno más de lo que era necesario, ha levantado muchas críticas por gran parte de la sociedad, ya que muchos han entendido esta como un ataque a la educación concertada y a la educación especial.

Educación especial: el comienzo del fin

Uno de los aspectos más sensibles de esta normativa es sin duda lo que recoge el texto respecto a la educación especial, la relativa a los menores que tienen discapacidades físicas y psíquicas.La nueva ley, la LOMLOE, se refiriere a estos centros en la disposición adicional cuarta, donde establece que "el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (...), los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".

A juicio de las familias afectadas, esto supone un paso atrás en la educación de sus hijos, ya que según denuncian, en los próximos años esta nueva normativa, que ahora sigue su proceso en el Senado, va a permitir que sus hijos deban ir a centros ordinarios donde no están preparados para educar y formar a estos niños, ya que cuestionan que vayan a recibir la atención especializada que necesitan.

La respuesta de Bertín Osborne a Celaá

Una de las familias que se pueden ver afectadas es la de Bertín Osborne. Y es que recordemos que Kike, el hijo del presentador de ‘Mi Casa es la Tuya‘ sufre parálisis cerebral, por tanto Osborne sabe muy bien de lo que está hablando al referirse a esta medida.

“Esto es una cosa absolutamente impensable, no sé quién habrá sido el iluminado, ni a quien se le habrá ocurrido hacer este cambio porque supuestamente los que somos beneficiados ya si les digo con toda la seguridad que somos los más perjudicados”, ha dicho a este respecto Osborne, quien a través de un vídeo ha querido mostrar su total disconformidad con esta iniciativa que ahora sigue su marcha en el Senado.

"En un colegio ordinario no van a poder ayudarles ni mejorar su calidad de vida, sino todo lo contrario. Lo ha hecho alguien que no tiene ni idea de la problemática. Uno no puede luchar contra la realidad, la realidad es muy terca. Nuestros hijos son como son. Hay un gran porcentaje de niños como el mío. Ojalá haya alguien con dos dedos de frente que pare esta barbaridad“, ha pedido Osborne a las administraciones, ya que considera que este hecho puede provocar dos cosas: una peor atención y un posible incremento del bullying.

