El gesto de un portero con un aficionado con síndrome de Down del equipo contrario que se ha vuelto viral

Suena el pitido final en el Alberto Suppici de Uruguay. El partido entre el Plaza Colonia y Peñarol se ha saldado con 0-1 para los visitantes. El gol de Guzmán Pereira ha sido suficiente para el conjunto aurinegro de Peñarol para sumar tres puntos. Suficiente...pero se marcó otro gol en ese partido y que no reflejó el marcador.

Los jugadores de ambos equipos se estaban saludando a la conclusión del encuentro. En ese intercambio de gestos aparece el pequeño Lucas. Lucas es un aficionado de Plaza Colonia que tiene Síndrome de Down. Cuando los jugadores estaban ya camino del vestuario, Lucas sale a buscar a Dawson, portero de Peñarol. El joven hincha mantiene una breve conversación con el guardameta. Le ha pedido si le puede tirar un penalti, a lo que el arquero accede.

QUE PASE EL QUE SIGUE!



Luego del partido vs @OficialCAP, nuestro querido Lucas se batió a duelo con @kevindaw1992, quien ni con 4 manos la sacaba!



Lucas 2 - 0 Goleros.#EsSoloFutbol pic.twitter.com/hrJJDlUGN4 — Club Plaza Colonia (@PlazaColonia) 15 de abril de 2019

El árbitro, Andres Matonte, también colaboró con la solicitud del aficionado de Plaza Colonia. Los tres juntos se dirigen hacia una de las porterías. Matonte pita, Lucas toma carrera y, con la pierna izquierda bate a Dawson con un tiro ajustado a la derecha del portero. La grada lo celebra con Lucas, que se dirije al córner de la banda para corresponder con aplausos a la afición. Después se abraza con su "rival" de Peñarol.

Segundo gol de Lucas esta temporada

El penalti que transformó Lucas contra Peñarol ya es el segundo que convierte esta temporada. La situación se repitió el pasado 23 de febrero. Su equipo también perdió, esta vez, ante el Danubio. El pequeño se acercó al meta del Danubio, Cristóforo, con el mismo deseo: chutarle un penalti. El resultado fue el mismo: gol y ovación.

Tras el partido @fedecristoforo se quedó en la cancha porque este hincha de @PlazaColonia quería patearle un penal. Fue golazo contra el palo, inatajable para el arquero danubiano. pic.twitter.com/EYuNmMAO9a — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) 23 de febrero de 2019

"Hacerse últimos" en la competición

Este suceso en la Liga Apertura de Uruguay hace resonar las palabras del Papa Francisco a los aficionados del fútbol. El mensaje del Papa, de alcance universal, fue un llamado a la alegría y al compañerismo por encima de la competición.

“Mantengan la alegría de jugar y difúndanla entre quienes les observan o les alienten; sean conscientes que el estilo con el que afrontan el deporte es un modelo para sus compañeros y puede afectar, positivamente o no, en su forma de actuar”, dijo el pontífice.

Para el Santo Padre, la técnica, la velocidad o el regate de un jugador serían cualidades vacías si luego no se sabe mirar al otro como a un igual. "Son muchas las cualidades que deben estar presentes en un buen jugador porque de poco valdría la pena saber cómo golpear bien el balón o superar a los adversarios, si después no se pudiera discutir tranquilamente con el árbitro o con los adversarios, o no se aceptara haber fallado un penal o una atajada”.

El portero de Peñarol no pudo parar el tiro del pequeño Lucas y ambos celebraron el deporte como rivales de equipo. Toda la hinchada correspondió el gesto del portero contrario y aplaudió a su ídolo y experto tirador de penaltis. Ya recordaba el Papa Francisco que, hasta en algo tan simple como un penalti, se puede encontrar la belleza y la oportunidad para amar a los demás.

“Jesús ciertamente no quiere decir que debemos tratar de perder, sino simplemente que debemos amar y hacer todo con una mirada de bondad sobre las personas y las situaciones. Esto significa, por lo tanto, hacerse últimos, aprendiendo a ver la belleza incluso en las cosas más pequeñas y tratar de aceptar nuestros límites con serenidad”.