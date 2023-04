Las polémicas arbitrales, Messi y Vinicius, en el Tertulión de los domingos

Comenzamos el Tetulión de los domingos de Tiempo de Juego hablando de las polémicas arbitrales de este fin de semana, marcadas por la expulsión de Edgar en el Barcelona – Betis y el penalti pitado por mano de Aleñá en el Espanyol – Getafe y la no pitada en el Valladolid – Atlético de Madrid a favor de los pucelanos.





Manolo Lama: “La de Aleñá sí es porque va a portería y no tiene la mano abajo; el de Saúl, no es penalti”. “La primera tarjeta a Edgar se la inventa, no hay ni falta”

Paco González: “Para mi sí es penalti la de Aleñá. Pero pido penaltis que para mi no sería penalti porque sería involuntaria, pero no pitarlo sería injusto para el Espanyol”

“No me parece expulsión de Edgar; hoy ha venido dos pisotones de El Yamiq y Monchu que no se han pitado”

Miguel Rico: “No me parecen penalti ninguna de las dos. Con la expulsión de Edgar, me desconcertó Pellegrini porque cuando ves las imágenes es más fácil pensar lo que hizo Del Cerro”

Tomás Guasch: “En el de Aleñá, el balón va a porteria. Tú no puedes dejar a un equipo con diez por lo de Edgar"

¿Puede volver Messi al Barcelona?

Esta semana se volverá a hablar de una posible vuelta de Leo Messi al Barcelona. Los azulgranas siguen con sus graves problemas económicos, que han llevado incluso a los azulgranas a cerrar su televisión.

Leo Messi podría volver al Barcelona la próxima temporada, o al menos el club sueña con ello.Cordon Press





Pedro Morata: “Ni Messi ni el entorno de Messi lo ven claro. Situación económicamente muy difícil. Si aceptara cobrar un euro, LaLiga le asignaría unos 20-25 millones brutos y el Barça debería cumplir las normas, y está excedido en 300 millones de euros. Además hay cinco futbolistas que en este momento no están inscritos, por lo eso veo bastante difícil, pero no imposible. Además debe presentar un plan de tesorería que demuestre que en las dos próximas temporadas no va a tener ningún problema de impago

Isaac Fouto: “Tebas siempre ha dicho que es muy difícil y si quiere fichar a Messi tiene que hacer dos traspasos muy gordos, de 80 millones"

Santi Cañizares: “El Oviedo firmó varios jugadores muy baratos y LaLiga le asignó unos salarios"

Roberto Palomar: “Cuando se fue se dijo que no podía jugar ni gratis”

Miguel Rico: “Me parce que no dejan saltarse el orden establecido, inscribir a Messi antes que otros que están en la cola para inscribirse"

Emilio Pérez de Rozas: “Espero que Messi no juegue en el Barça porque es un retroceso para olvidar esa etapa. El Barcelona ha empezado esta semana una serie de recortes absolutamente brutales y va a haber un goteo en todo"

Vinicius vuelve a ser protagonista



El Real Madrid ganó 4-2 al Almería con otro gran partido de Vinicius pero en el que volvió a estar dentro de la polémica por sus protestas al árbitro.





Paco González: "Vinicius aplaude yéndose, pero le podría haber expulsado igual. A Rodrygo no le veía como titular y ayer hizo un par de cosas espectaculares"

Manolo Lama: "Son las dos cosas, a sus defensores no les sacan las tarjetas que se merecen y además, a Vinicius se le va la cabeza. Ayer a Vinicius le hace tres faltas su defensor pero él pierde los papeles. Creo que a Ancelotti no el importaría que le expulsaran a Vinicius para que aprendiera porque le defiende pero también le da un tirón de orejas"

Miguel Rico: "Faltan tarjetas en los que le defienden y en sus protestas"

Roberto Palomar: "Él debería controlar sus reacciones, vía Ancelotti, psicólogos o veteranos porque no puede ser que lleve diez tarjetas"

Santi Cañizares: "Es verdad que a los jugadores habilidosos se les castiga y es verdad que ese jugador no puede jugar pensando que no le pueden dar"