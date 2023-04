Pellegrini: "Es una vergüenza la segunda falta; el árbitro dijo dos veces que no era amarilla"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, explicó este sábado que "el árbitro estaba a tres metros y dijo dos veces que no era amarilla" antes de expulsar a Edgar Fernández en el minuto 33 con doble tarjeta amarilla en la derrota por 4-0 ante el Barcelona.



"El partido duró 30 minutos, hasta la expulsión. El Barcelona se había puesto en ventaja, pero aún quedaba mucho partido hasta que vino la lamentable expulsión", añadió Pellegrini en rueda de prensa.

En este sentido, quiso explayarse más: "La primera tarjeta no me pareció amarilla, pero es el criterio del árbitro. Lo que no puedo aceptar es que en la segunda tarjeta el árbitro cambiase de opinión tras decir dos veces que no era amarilla. Me parece una falta de personalidad liquidar un partido así ante 80.000 personas".



Además, se quejó de que el Betis "no es un equipo que haga muchas faltas y es el que más expulsiones ha tenido este curso". El conjunto verdiblanco suma 13.



Respecto a la lesión de Joaquín, que se retiró con molestias en la rodilla derecha, Pellegrini fue pesimista. "Joaquín sufrió una lesión en la rodilla y mañana vamos a ver de qué grado es. Pero va a ser difícil que pueda volver a jugar en lo que queda de Liga", informó.

Las quejas de Guido

Guido Rodríguez, centrocampista argentino del Betis, consideró que la expulsión de Edgar Fernández en el minuto 33 con doble tarjeta amarilla "lo condicionó todo" en el partido que su equipo perdió por 4-0 ante el Barcelona este sábado.



"Es una sensación de bronca, nosotros también estamos jugándonos cosas importantes. Hay que hacer autocrítica todos. Los árbitros, los jugadores y los árbitros. Lo digo con respeto. Hay que mejorar esta situación de cara al futuro. El fútbol es un espectáculo y una expulsión lo estropea", añadió Rodríguez en declaraciones a Movistar+.



Además, el centrocampista dijo que "es difícil cuando tienes tantos contratiempos en forma de lesiones y expulsiones". Pero puntualizó que "hay que seguir" y que "todos los partidos que quedan son importantes".