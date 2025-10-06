Nayef Aguerd, agredido en la sala VIP del aeropuerto de Marignane por un fan que antes le había pedido una foto

El exfutbolista de la Real Sociedad, Nayef Aguerd, actualmente en las filas del Olympique Marsella, confirmó a través de sus redes sociales haber sido víctima de un desagradable suceso mientras esperaba el avión que le llevaría a la concentración de la selección de Marruecos.

Tal como informó RMC, Aguerd se encontraba esperando en la sala VIP del aeropuerto de Maingnan, cuando un aficionado se le acercó con la excusa de pedirle una fotografía y, después, intentar propinarle un puñetazo.

El agresor salió corriendo, pero los efectivos de seguridad que se encontraban pendientes de la sala VIP lograron retenerle. Aguerd no pudo presentar una denuncia porque su vuelo hacia Marruecos salía a su hora y no tuvo tiempo para hacerlo.

@nayefaguerd Aguerd explica en su cuenta de Instagram cómo fue su encontronazo con un fan que le agredió en el aeropuerto

"Quiero tranquilizar a todo el mundo por las informaciones que han estado circulando durante las últimas horas. Fui asaltado en el aeropuerto de Marignane mientras esperaba mi vuelo para unirme a la selección marroquí. Afortunadamente, con más susto que otra cosa, todo se zanjó rápidamente gracias a la intervención del personal de seguridad y de las fuerzas del orden. Ahora todo está en manos de la policía", informó el jugador este lunes a través de un story en su cuenta de Instagram, un día después del incidente.

"Estoy bien y ahora me encuentro concentrado en lo que más me importa: jugar para el Olympique de Marsella y representar a mi país con orgullo para los próximos compromisos. Gracias por todos vuestros mensajes de apoyo y preocupación. Me han llegado al corazón", sentenció.