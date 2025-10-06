Lebron James tomará mañana la "decisión de todas las decisiones"

El martes 7 de octubre puede ser una fecha que pase a la historia para todos los amantes del baloncesto y en especial de la NBA. Lebron James ha publicado en sus redes sociales un fragmento de vídeo de apenas díez segundos de duración. El texto que acompaña es "la decisión de todas las decisiones" y un hastag acompañando en el que se puede leer "la segunda decisión". Hay que recordar que hace 15 años, el ahora jugador de Los Ángeles Lakers ya hizo un anuncio similar para comunicar su marcha de los Cleveland Cavaliers.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Lebron James en un partido con Los Angeles Lakers

En ese vídeo se puede ver a Lebron entrando al parqué dónde hay colocadas dos sillas bajo una canasta, una de ellas vacía y justo en frente su entrevistador. Diez segundos de vídeo que llevan a pensar que el alero va a anunciar su retirada del baloncesto profesional.

La emisión de esta entrevista será a partir de las 18:00 horas peninsulares en España. De producirse esa retirada, será el adiós de uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto mundial. Cuatro veces campeón de la NBA, cuatro veces elegido el mejor jugador de la temporadas, 20 veces nominado al All Star de la liga americana y uno de los jugadores más carismáticos de toda la historia.