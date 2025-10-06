Cultural y Albacete cierran la jornada en Segunda con un empate sin goles

La Cultural Leonesa y Albacete Balompie, que llegaban al encuentro que cerraba la jornada plenos de motivación tras sus triunfos en Valladolid y Gijón, respectivamente, mantuvieron la inercia, aunque en el caso de los locales sigan sin conocer la victoria en el Reino de León, sin sacar provecho de la expulsión en el minuto 73 de Puertas.

El 0-0 repitió el resultado que ambos equipos habían tenido en la doble confrontación cuando habían coincidido en la categoría de plata y dejó más satisfechos a los visitantes que lograron mantener su portería a cero, algo que hasta ahora les había costado demasiado y encadenar tres jornadas con dos victorias y un empate.

Muy pronto llegó el susto más destacado de la primera mitad con un lanzamiento muy lejano, desde campo propio, de Meléndez que a punto estuvo de sorprender a Edgar Badía estrellándose el balón en el larguero cuando ya estaba superado el catalán.

De manera paulatina la Cultural quiso recuperar iniciativa, pero sin crear peligro sobre el portal rival salvo en acercamientos con centros intencionados pero sin remate, en un choque de respeto mutuo, hasta que llegó la primera llegada peligrosa con un balón filtrado sobre Puertas que, en su pugna con Víctor García acabó rematando centrado, adivinando la intención el guardameta local.

Con escasas ocasiones que mencionar, ambos equipos se fueron a los vestuarios sin que se moviera el marcador, como antesala de una segunda mitad en la que los locales quisieron arriesgar más desde la posesión pero sin poner a prueba a Lizoaín.

El partido transcurría con una tensión contenida, con ninguno de los dos equipos queriendo perder su racha, aunque en una transición Agus Medina ajustó su disparo para obligar a sacar una mano a Badía para desviar como mejor llegada del conjunto manchego, poco antes de que también el equipo leonés disfrutara de una clara oportunidad con un remate de Collado que golpeó en Sobrino cuando iba en dirección a portería.

La igualdad empezó a presidir el choque hasta que una acción pudo cambiar el resultado tras un intento de remate de Puertas que elevó demasiado su bota con peligro para el despeje de Tiagho Ojeda y que acabó supondiendo la expulsión del delantero.

José Ángel "Cuco" Ziganda puso más piezas ofensivas en el campo con las entradas de Jordi Mboula, el debut del brasileño Lucas Ribeiro y a Manu Justo para encerrar a su rival en el área.

Pudo la Cultural sacar provecho de la presión con un centro medido de Mboula que encontró totalmente solo a Ribeiro, pero el remate con su pierna buena, la izquierda, salió demasiado mordido permitiendo a Lizoaín despejar en la mejor ocasión leonesa cuando ya se cantaba el gol con el tiempo reglamentado cumplido.

FICHA TÉCNICA

0- Cultural Leonesa: Badía; Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Bicho; Chacón (Manu Justo, M. 85), Collado (Lucas Ribeiro, M. 75), Pibe (Mboula, M. 75) y Sobrino.

0- Albacete Balompié: Lizonaín; Aguado (Jogo, M. 81) , Sánchez, Vallejo, Neva; Morcillo (Gámez, M. 81), Riki (Villar, M. 81), Meléndez, Lazo (Escriche, M. 69); Agus Medina (Javi Moreno, M. 88) y Puertas.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana (comité andaluz). Amonestó a Thiago Ojeda (M. 91) por la Cultural; Riki (M. 3) y roja directa a Puertas (M. 74) por el Albacete.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Reino de León ante 9.849 espectadores, con asistencia de aproximadamente un centenar de aficionados albaceteños.