Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, en grave estado de salud

Miguel Ángel Russo, entrenador del argentino Boca Juniors, se encuentra en grave estado de salud y permanece bajo atención médica en su domicilio, según informaron a EFE fuentes del Xeneize. Russo, de 69 años y que se enfrenta desde 2017 a un cáncer de vejiga y de próstata, se encuentra de licencia médica desde fines de septiembre.

Este domingo, tras la victoria 5-0 de Boca Juniors ante Newell's, Claudio Úbeda, el ayudante de campo que reemplazó al entrenador de Boca Juniors en los últimos dos partidos, dijo: "Este triunfo que tuvimos se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado mirando por televisión".

"Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando. Por eso empecé hablando y dedicándoselo a él, nosotros lo queremos mucho y queremos que se ponga bien. Le deseamos lo mejor", agregó Ubeda.

El capitán del equipo, Leandro Paredes, también le dedicó la goleada al técnico y le mandó "mucha fuerza" para su recuperación.

"Es una victoria importante para todos, se la queremos dedicar a Miguel de nuestra parte porque obviamente es la cabeza de nuestro grupo, no es nada lindo esto que está pasando. Le mandamos mucha fuerza", expresó Paredes.

En el último mes, Russo fue hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de su estado de salud.

El último partido de Boca Juniors en el que el técnico estuvo al frente del equipo fue el empate 2-2 del pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba, ocasión en la que permaneció todo el partido sentado en el banquillo.

El actual es el tercer período de 'Miguelo' en Boca: en su primera etapa duró sólo un año, en el que logró la Copa Libertadores 2007 ante el Gremio de Brasil y perdió la final del Mundial de Clubes ante el Milan; en su segundo paso, entre 2020 y 2021, logró una Superliga, una Copa de la Liga Profesional y perdió en las semifinales de Libertadores ante Santos de Brasil.

De larga trayectoria, Russo también dirigió en Argentina a Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club.

Además, dirigió a Universidad de Chile y Unión Deportiva Salamanca, de Chile; Monarcas Morelia, de México; Millonarios, de Colombia; Alianza Lima, de Perú; Cerro Porteño, de Paraguay; y Al Nassr, de Arabia Saudí.

Como jugador, Russo se desempeñó como mediocampista defensivo y su único club fue Estudiantes de La Plata, donde completó 435 partidos y anotó once goles entre 1975 y 1989; mientras que en la selección argentina disputó 17 partidos.