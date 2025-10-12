El Barcelona humilla al Atlético y es más líder

Esmee Brugts y Patri Guijarro abrieron el marcador antes del descanso y, tras la reanudación, Ewa Pajor —que se retiró entre lágrimas por un mal gesto en la rodilla—, la capitana Alexia Putellas, Vicky López y Laia Aleixandri, redondearon un contundente triunfo que dispara a las azulgranas en busca de su séptimo título liguero consecutivo.

Así, tras un duelo ante un rival directo, el equipo que dirige Pere Romeu cierra la séptima jornada con pleno de victorias y 21 puntos, siete más que las rojiblancas, que se mantienen segundas empatadas con la Real Sociedad.

EFE La centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí, la centrocampista Alexia Putellas y la delantera Claudia Pina

En un partido que arrancó con retraso por problemas con el videoarbitraje, que no se reanudó hasta el minuto 18, el Barcelona no tardó en golpear: en el minuto 2 Graham llegó a línea de fondo y puso un centro raso que Alexia Fernández no pudo despejar y Brugts aprovechó para inaugurar el marcador (0-1, min.2).

El Atlético reaccionó de inmediato y Gio tuvo el empate en un mano a mano tras un pase largo que Cata evitó. Más allá de esa ocasión, las rojiblancas apenas podían salir de su área ante la presión bien organizada de las azulgranas, que pudieron ampliar diferencias con disparos de Pina y un remate de Mapi que se fue por encima del larguero.

Con el paso de los minutos, el Atlético se reordenó en defensa, cerró filas y logró frenar el acoso del vigente campeón. No obstante, a cuatro minutos del descanso, Guijarro recogió un balón en la frontal y, con un zurdazo colocado a la cepa del poste, duplicó la ventaja (2-0, min.41).

Tras el paso por vestuarios el conjunto azulgrana volvió a hacer daño por banda derecha. Aitana ganó línea de fondo y puso un centro para Pajor, que, tras ganarle la posición a Lauren, remató el 0-3 (min.53). Diez minutos después, la tres veces Balón de Oro recogió una jugada iniciada por Graham y, de espaldas a portería, asistió a Alexia Putellas para sentenciar el partido (0-4, min.63).

Pere Romeu dio entonces entrada a varios cambios pensando en el compromiso europeo del miércoles ante la Roma. En el tramo final, y con el encuentro resuelto, se produjo la preocupante lesión de Pajor, que tuvo que retirarse entre lágrimas tras un mal gesto en la rodilla, a la espera del comunicado médico oficial.

Todavía hubo tiempo para una jugada de fantasía de las azulgranas: la picó Alexia, la puso Salma al segundo palo y remató Vicky López para el quinto (0-5, min.85). Aleixandri redondeó la goleada tras rematar un balón muerto (0-6, min.97) que dispara al Barcelona al frente de la clasificación tras siete jornadas disputadas.