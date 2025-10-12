Rahm acaba con una sonrisa y promete volver el año que viene a Madrid

El jugador Jon Rahm concluyó este domingo con una sonrisa su participación en el Abierto de España después de ser uno de los mejores de la jornada y resarcirse del juego de las rondas previas y garantizó que el próximo año volverá a jugar el torneo de Madrid, en caso de que se confirme su celebración por parte del DP World Tour.

"Si hay torneo, aquí estoy. Cada año vengo. Quiero venir. Algo muy raro tiene que pasar para que yo no esté aquí. Es un torneo muy divertido y me encanta venir", aseguró Rahm a los periodistas al término de sus últimos 18 hoyos, que los cerró con una tarjeta global de -10.

El golfista vasco, que hizo siete 'birdies' y un 'bogey', lamentó no haber podido tener opciones de pelear por la que hubiera sido su cuarta victoria en el Abierto de España y la primera en un torneo a nivel individual esta temporada. "Por lo menos, hoy una buena vuelta, un buen día final y les ha dado algo por lo que poder animar", apuntó para agradecer el respaldo de los numerosos aficionados que siguieron su recorrido en el Club de Campo Villa de Madrid.

Adelantó que el de Madrid ha podido ser su último torneo esta campaña, aunque no cerró la puerta a jugar la final de Dubái del DP World Tour en noviembre. Rahm subrayó que su mejor recuerdo del año es haber ganado la Copa Ryder en Nueva York a finales de septiembre: "Lo más emotivo y especial ha sido la Ryder, sin ninguna duda. La única semana que considero que tiene opciones de igualar, no digo sobrepasar, sería la de España".