España se sale en los Mundiales de Vela: Doble oro en 49er

Los españoles Diego Botín y Florian Trittel, campeones olímpicos, han sellado este domingo su primer título mundial de 49er tras extender su dominio de la clasificación general a la carrera por las medallas, cruzando la meta en primera posición y asegurando el oro en los Mundiales de Cagliari 2025.

Tras proclamarse campeones de la fase regular con 71 puntos, el tándem Botín y Trittel había asegurado la medalla de plata, pero debían imponerse en la carrera por las medallas, esta vez entre cuatro barcos, para sellar el primer oro de su carrera en los mundiales.

El cambio de formato propuesto por World Sailing dejaba atrás la habitual carrera por las medallas entre las diez mejores embarcaciones con puntuación doble por una muerte súbita por el oro en una regata entre las cuatro mejores puntuaciones de la fase regular.

Así las cosas, Botín y Trittel salían a navegar en las aguas italianas con la oposición de los neerlandeses Bart Lambriex y Floris van de Werken, los daneses Jonas Warrer y Mathias Sletten y los británicos James Grummett y Rhos Hawes. Los españoles dominaron la carrera a cuatro con autoridad desde la salida e impusieron su estilo de navegación certero y sosegado para poner tierra de por medio y finalizar la regata con cierta distancia sobre los neerlandeses y los daneses.

Con este título mundial, Botín y Trittel rompen su maleficio en las Series Mundiales y sellan la triple corona con su Campeonato de Europa de 2024 y su oro en los Juegos Olímpicos de París de 2024, además de su título en el SailGP con España en 2024.

éxito en la clase femenina

La mallorquina Paula Barceló y la grancanaria María Cantero se han proclamado también campeonas del mundo de vela en la modalidad 49er FX, modalidad que será olímpica en Los Ángeles 2028, tras imponerse en la carrera por las medallas de las Series Mundiales de Cagliari en su primera competición como tándem.

Tras quince carreras, las españolas Barceló y Cantero habían asegurado el bronce y accedieron a la final a cuatro después de concluir segundas de la fase regular con 83 puntos, a las espaldas del tándem Bobeck-Berntsson, que finalizaron los Mundiales con la plata. En la lucha por la victoria también estaban las canadienses Georgia y Antonia Lewin-LaFrance, que sellaron el bronce, y las británicas Freya Black-Saskia Tidey.

Con el nuevo formato propuesto por World Sailing, a Cantero (Real Club Náutico de Gran Canaria) y Barceló (CN Arenal) solo les valía la victoria en la regata por el oro, ya que para el triunfo se borraba toda la clasificación general, y las españolas dominaron la regata desde el principio con autoridad.