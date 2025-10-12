El Barcelona alardea del estado de Camp Nou

El Barcelona ha publicado un nuevo video presumiendo del estado actual del Camp Nou. Una publicación de dos minutos donde te hacen un tour del remodelado estadio y donde puede ver todas las mejoras que se han hecho.

En esas imágenes, a parte del estado del césped y de las butacas, también se puede ser la zona del parking ya terminado. Además, muestran los marcadores y hasta el boulevard que envuelve el estadio.

Aunque ya ha habido varios intentos por parte del Barcelona, el Ayuntamiento todavía no ha dado los permisos necesarios para que los culés vuelvan a casa. De hecho, los próximos partidos que el club catalán va a jugar como local, el del Girona en liga y contra el Olympiacos en Champions, serán en Montjuic.

Como todavía el Barcelona no sabe cuándo va a volver al Camp Nou activó el pase de temporada para esta campaña. Hay que destacar que ha sido el año en el que más han tardado para hacerlo y será válido para los partidos que se jueguen tanto en Montjuic como en el Camp Nou

Ahora solo falta que el Ayuntamiento le de los permisos necesarios. En un principio tenían pensado abrir la zona de Tribuna y de Gol para 27.000 espectadores, pero ahora no tendrán el permiso oportuno hasta que puedan congregar 45.000 azulgranas.