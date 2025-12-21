El Zaragoza salva un punto en Burgos en el descuento

Los jugadores del Zaragoza celebran el gol de Bakis en Burgos

Burgos y Real Zaragoza firmaron un empate en El Plantío (1-1), decidido en el tiempo añadido tras un partido lleno de alternativas, ocasiones en el que el conjunto aragonés, castigado por su falta de fortuna durante buena parte del encuentro, encontró el premio a su insistencia con un espectacular disparo de Bakis en el descuento que neutralizó el gol de David González y evitó la derrota.

El Burgos salió con ambición y avisó pronto, intentando adueñarse del balón, buscando tener el control de la posesión, mientras el Real Zaragoza se mostraba bien plantado sobre el césped, cerrando espacios y aumentando progresivamente la presión para dificultar la salida burgalesa.

Pasado el ecuador del primer acto llegó la respuesta visitante. Fue en el minuto 22, Kodro recibió en la frontal, se perfiló con rapidez y armó un disparo potente que atrapó Cantero.

Un minuto después, el Zaragoza volvió a rozar el gol, en la segunda jugada de un saque de esquina, Tasende puso un centro muy peligroso al segundo palo que Soberón no llegó por muy poco.

La ocasión más clara del primer tiempo llegó en el minuto 32 en un error en la salida del Burgos que permitió a Soberón armar un potente disparo desde la frontal que Cantero no logró blocar, dejando el balón muerto en el área.

En una rápida jugada por banda izquierda, el Burgos filtró un balón para Florian, que sirvió un pase atrás preciso a David González que apareció desde segunda línea y remató de primeras al palo corto.

El segundo tiempo comenzó con una clara ocasión para el Burgos, en un error en la salida del Real Zaragoza permitió a Fer Niño recibir dentro del área, el delantero realizó un gran control, se perfiló y buscó el palo largo con un disparo ajustado que se marchó fuera por muy poco.

El Zaragoza respondió a balón parado y volvió a encontrarse con la mala fortuna, en un saque de esquina, Juan Sebastián logró rematar dentro del área, pero su cabezazo se estrelló nuevamente en la madera.

El partido ganó ritmo y alternativas, el Burgos volvió a avisar con una buena llegada por banda izquierda que terminó con un disparo de Íñigo, obligando a Andrada a intervenir con una parada segura para mantener con vida a los suyos.

La sensación de infortunio acompañó al Zaragoza durante toda la segunda parte, se estrelló de nuevo con el larguero un remate de Soberón de cabeza.

Cuando el partido se encaminaba hacia la victoria local, el Zaragoza encontró el premio en el tiempo añadido, fue Bakis el que recibió el balón cerca de la esquina del área, controló con dificultad y, casi sin ángulo, sacó un latigazo al primer palo que se coló por la escuadra, firmando un golazo que estableció un empate tan tardío como merecido.

ficha del partido

1 - Burgos CF: Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego, Florian; David González (Saúl del Cerro m.85), Marcelo, Morante, Íñigo Córdoba (Mario González m.73); Fer Niño (Mollejo m.73), Curro (Fermin m.85)

1 - Real Zaragoza: Andrada; Juan Sebastián, Insua, Tachi (Saidu m.85), Tasende; Guti, Keidi Bare, Valery (Sebas Moyano m.78), Soberón (Bakis m.85); Kodro (Dani Gómez m.65), Cuenca (Toni Moya m.65).

Goles: 1-0 M.37: David González. 1-1 M.90+2: Bakis

Árbitro: Daniel Palencia Caballero (comité vasco). Amonestó por los locales a Fer Niño (min 42) y por los visitantes a Tachi (m.44), Andrada (m.64), Insua (m.71).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 19 celebrado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 9234 espectadores.